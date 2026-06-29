Afrique de l'Ouest: Le Togo maîtrise l'art de lever des fonds

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Trésor togolais a réalisé vendredi une nouvelle performance sur le marché financier régional de l'UEMOA. Visant 30 milliards de Fcfa via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), il a suscité des soumissions atteignant 84 milliards, soit un taux de couverture de près de 284%.

Le montant finalement retenu s'élève à 33 milliards.

Ces instruments de dette souveraine sont des outils essentiels de financement de l'État. Les BAT sont des titres à court terme - de quelques semaines à un an - utilisés pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats : payer les salaires des fonctionnaires, honorer les factures courantes ou faire face à un décalage entre les recettes fiscales et les dépenses de l'État.

Les OAT sont des obligations à plus long terme - de deux à dix ans ou davantage - destinées à financer des investissements structurants : construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles ou de réseaux électriques. Elles permettent à l'État d'étaler le remboursement de ses dettes dans le temps, en adéquation avec la durée de vie des infrastructures financées.

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