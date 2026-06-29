Togo: Conforme sur toute la ligne

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La 3e édition de la 'Rencontre des Compliance et Risk Officers', un rendez-vous professionnel de premier plan qui réunira plus de 1 000 experts africains et européens de la conformité et de la gestion des risques, aura lieu les 8 et 9 juillet à Lomé. Information donnée lundi par Nouvelle Opinion.

La compliance - ou conformité - désigne l'ensemble des procédures et dispositifs mis en place par une entreprise ou une institution pour s'assurer qu'elle respecte les lois, réglementations et normes éthiques en vigueur. Elle couvre des domaines aussi variés que la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention de la corruption, la protection des données personnelles, les sanctions internationales ou encore la gestion des risques opérationnels et réputationnels.

Dans un contexte de mondialisation et de durcissement des réglementations, notamment en Afrique où les exigences des partenaires internationaux et des institutions financières se renforcent, la fonction de Compliance Officer est devenue stratégique pour les banques, les entreprises et les institutions publiques.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.