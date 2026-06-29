Afrique: Build Africa expo - Senegal diaspora investment forum 2026 - La Caisse des Dépôts renforce ses échanges avec la diaspora à Toronto

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) participe au Build Africa Expo - Senegal Diaspora Investment Forum 2026, organisé actuellement à Toronto (Canada). Conduite par son Directeur général, Fadilou Keita la délégation de l'institution financière publique sénégalaise prend part à plusieurs rencontres avec les acteurs économiques de la diaspora, des investisseurs et des partenaires institutionnels.

L'un des principaux rendez-vous de cette mission a réuni les représentants de la communauté sénégalaise établie au Canada. Les échanges ont porté sur les possibilités d'investissement, les mécanismes de financement et les projets de développement susceptibles de renforcer les liens entre le Sénégal et ses ressortissants vivant à l'étranger. Une occasion pour la CDC de présenter ses instruments d'accompagnement et de recueillir les préoccupations exprimées par les membres de cette diaspora..

Par ailleurs, une séance de travail est prévue avec M. Abdoul Kassé, Directeur de la filiale France de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS). Cette réunion s'inscrit dans la continuité des discussions engagées autour des questions liées à l'épargne, au logement et aux solutions de financement destinées aux Sénégalais résidant hors du territoire national. Les échanges doivent notamment porter sur les perspectives d'amélioration de l'accès à la propriété et sur les dispositifs de sécurisation de l'épargne de la diaspora.

Le Build Africa Expo est une plateforme de mise en relation entre les institutions sénégalaises, les investisseurs et les Sénégalais du monde entier. Le forum ambitionne de transformer la mobilisation de la diaspora en projets de développement susceptibles d'impliquer les Sénégalais établis à l'étranger.

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La participation active de la CDC à cet événement s'inscrit dans le cadre de ses activités en direction de la diaspora et de sa politique de mobilisation des ressources en faveur du financement du développement.