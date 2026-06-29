Sénégal: Filière avicole - 1,3 milliard de FCFA d'Oyass Capital pour accélérer La Ripaille

Le fonds d'investissement Oyass Capital, filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS), a signé un accord de financement de 1,3 milliard de FCFA en faveur de l'entreprise avicole La Ripaille. Structurée sous la forme d'une prise de participation au capital complétée par une dette conforme aux principes de la finance islamique, cette opération vise à soutenir l'intégration verticale de l'entreprise et à faire émerger un champion national de la filière avicole.

La cérémonie de signature s'est déroulée à Keur Moussa, dans la région de Thiès, en présence de représentants du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, de la banque allemande de développement KfW, ainsi que de plusieurs partenaires financiers et acteurs du secteur privé. Une forte mobilisation qui témoigne du soutien institutionnel accordé à ce projet. Grâce à cet investissement, La Ripaille entend renforcer son modèle industriel intégré en couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur : élevage de poules pondeuses, production d'aliments pour bétail, poussinières, abattage, transformation et commercialisation des produits finis.

Pour le directeur général de La Ripaille, Alioune Badiane, ce partenariat marque une étape décisive dans le développement de l'entreprise.

« Ce partenariat est avant tout la rencontre de deux ambitions : celle de La Ripaille de devenir un acteur industriel de référence et celle d'Oyass Capital d'accompagner des entreprises à fort potentiel pour en faire de véritables champions nationaux. », renseigne un communiqué de presse. De son côté, le président d'Oyass Capital, Jamal Abisourour, a souligné que cette opération s'inscrit dans la stratégie du fonds, fondée sur un « capital patient et structurant », destiné à accompagner durablement la croissance des entreprises sénégalaises.

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« Le Sénégal ne manque ni d'entrepreneurs, ni d'idées, ni de marchés. Ce qui manque parfois, c'est un capital patient capable d'accompagner durablement la croissance des entreprises. »

La représentante de la banque allemande de développement KfW, Inès Adjari, a rappelé que le financement des petites et moyennes entreprises constitue un levier essentiel de transformation économique et de création de valeur locale.

Représentant le ministre de l'Agriculture, le directeur de cabinet Assane Ndiaye a qualifié cet investissement de « structurant » pour la politique nationale de souveraineté alimentaire, estimant qu'il contribuera au renforcement de la production locale et à la consolidation de la filière avicole.

Avec cette prise de participation, La Ripaille devient la troisième entreprise à intégrer le portefeuille d'OyassCapital, après Eyone et Dimbaya. Une nouvelle opération qui confirme la montée en puissance du fonds d'investissement et son ambition de soutenir l'émergence de champions nationaux, notamment dans l'agroalimentaire, considéré comme un secteur stratégique pour la souveraineté alimentaire et l'industrialisation du Sénégal.