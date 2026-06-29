Sénégal: Finance inclusive et économie sociale - Nouvel élan de la coopération Dakar-Luxembourg

Le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg veulent renforcer leur coopération dans les domaines de la finance inclusive, de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de l'innovation sociale. Reçu vendredi à Diamniadio par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, l'ambassadrice du Luxembourg, Laure Huberty, a échangé avec les autorités sénégalaises sur de nouvelles perspectives de partenariat, en cohérence avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050.

Cette rencontre illustre la solidité d'une coopération qui dépasse le cadre diplomatique pour s'inscrire durablement dans les politiques de développement économique inclusif. Les discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de financement et d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, considérée par les deux pays comme un levier essentiel de création d'emplois, de cohésion sociale et de développement territorial.

L'ambassadrice Laure Huberty a mis en avant l'expertise du Luxembourg en matière de labellisation des entreprises de l'économie sociale et solidaire ainsi que son savoir-faire dans l'incubation et l'accompagnement des entreprises sociales. Elle a également rappelé l'engagement du Grand-Duché à travers l'ONG ADA, qui intervient au Sénégal et dans l'espace sous-régional dans les domaines de la formation, du financement et de l'appui aux acteurs de la finance inclusive.

De son côté, le ministre Alioune Badara Dione a présenté les principales réformes engagées par le Sénégal pour structurer le secteur. Il a notamment évoqué l'élaboration d'une loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, la création de Coopératives productives solidaires, la mise en place d'incubateurs spécialisés, le déploiement d'une stratégie de financement dédiée ainsi que l'institution d'un fonds de mutualisation destiné à renforcer la résilience des acteurs.

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Le ministre a également salué le soutien historique du Luxembourg, notamment à travers le projet AFR/017, mis en oeuvre dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ce programme constitue l'un des principaux piliers de la coopération entre les deux pays et a largement contribué au développement de la finance inclusive dans la région.

À l'issue de l'audience, les deux parties sont convenues d'explorer de nouveaux axes de coopération afin de faire de l'économie sociale et solidaire un moteur d'inclusion économique au profit des jeunes, des femmes, des artisans et des territoires. Cette rencontre ouvre ainsi la voie à une coopération renforcée, fondée sur le partage d'expertise, l'innovation sociale et la promotion d'un développement durable et inclusif.