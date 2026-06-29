Afrique: Performance - l'Afrique réalise un 9/10

Les neuf équipes nationales africaines sont qualifiées pour les seizièmes de finale de la coupe du monde de la Fifa. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Cap-Vert (pour sa première participation), de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo (première victoire avec 52 d'absence), de l'Égypte (première victoire depuis sa première participation en 1934), du Ghana, du Maroc (avec deux victoires et un nul) et du Sénégal (3 points plus que précieux). Seule la Tunisie est restée à quai.

(NEW JERSEY, Etats-Unis) - 9/10 ! C'est la performance que les sélections africaines ont réalisé après le premier écrémage de la coupe du monde de football qui se déroule présentement aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et du Cap Vert, qui ont terminé deuxièmes de leur groupe respectif.

Le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Ghana et l'Algérie ont composté leur ticket en terminant parmi les 8 meilleures équipes.

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LA TUNISIE, LA FAUSSE NOTE

Seule la Tunisie est restée à quai en se faisant éliminer après seulement deux matches. Les Fennecs ont bu le calice jusqu'à la lie en se faisant corriger d'entrée de jeu par la Suède (5-1). Il s'en suivrait l'éviction du coach Sabri Lamouchi et l'engagement de Hervé Renard. Mais le Sorcier Blanc vainqueur des CAN 2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire n'arrivera pas à sauver les champions d'Afrique en 2004. Puisqu'il n'évitera pas le deuxième naufrage face aux Requis Bleus du Japon (4-1). Les Fennecs ne se relèveront pas. Ils subiront une troisième défaite (3-1) contre la Hollande. Douze buts encaissés en trois matches, la Tunisie quitte les États-Unis la tête baissée à l'image de l'Irak.

LE SÉNÉGAL, LE REVEIL A L'HEURE

Champions d'Afrique en titre, les Lions ont réalisé un bel exploit lors de la troisième journée du groupe I en s'imposant (5-0) devant l'Irak à Toronto. Une performance qui les a propulsée à la 8ème et dernière place des sélections admises à jouer les 16èmes de finale. Avec 3 points, le Sénégal revient de l'enfer dans lequel, la France et la Norvège ont voulu lui confiner.

Dr Patrice Motsepe félicite les 9 équipes africaines

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Au nom des Associations Membres de la CAF, qui représentent 54 pays africains, j'adresse nos chaleureuses félicitations aux joueurs des équipes nationales ainsi qu'aux staffs techniques de l'Algérie, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de l'Afrique du Sud pour leur qualification méritée, obtenue de haute lutte, pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Les joueurs et les staffs techniques ont rendu fiers leurs pays respectifs, ainsi que les 1,6 milliard d'habitants du continent africain et de la diaspora. La compétitivité du football africain sur la scène mondiale, ainsi que son niveau de classe mondiale, sont reconnus et mis en lumière par les victoires et la qualification de chacune de ces neuf équipes nationales africaines pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Le travail acharné et les investissements consacrés au développement du football des jeunes, à la formation des entraîneurs, aux ligues professionnelles et aux infrastructures footballistiques dans chacune des 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que dans les compétitions de la CAF, portent leurs fruits. Les meilleures pratiques mises en place en matière de gouvernance, de transparence, de gestion, de finances et d'audit ont permis d'attirer de nouveaux sponsors et partenaires, dont le soutien financier contribue au développement et à la croissance du football africain.

Je tiens également à féliciter les Présidents des neuf Associations Membres de la CAF concernées ainsi que leurs Comités Exécutifs, et à remercier les gouvernements africains pour leur coopération et leur soutien aux Associations Membres de la CAF dans leurs pays respectifs. La CAF souhaite plein succès à chacune des neuf équipes nationales africaines qui poursuivront leur parcours à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, et nous sommes convaincus qu'elles continueront de rendre extrêmement fiers leurs pays et l'Afrique. »