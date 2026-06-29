Afrique: Seizièmes de finale - Les « Lions » défient les Diables rouges

La fumée blanche a mis du temps pour apparaitre. Mais finalement, ce sera ni l'Angleterre pour un remake des 8emes de la dernière coupe du monde, encore moins dans le chaudron de Mexico pour affronter le Mexique, mais plutôt la Belgique. Un duel inedit entre Diables Rouges et Lions dans le froid glacial de Seattle pour une place en 8emes. Les poulains a Pape Thiaw sont plus que jamais déterminés a justifier leur rang de champions d'Afrique.

Les Lions du Sénégal qui sont passés par toutes les émotions pour composter leur ticket pour les 16èmes de finale de la coupe du monde, vont affronter après demain mercredi 1er juillet les Diables rouges de la Belgique. Il a fallu attendre la dernière journée des phases de poule pour connaître les adversaires de Sadio Mané et Cie.

Si les Belges ont eu un retard à l'allumage en entrant difficilement dans cette compétition par un match nul (1-1) contre les Pharaons d'Égypte, le 15 juin au Lumen Field Stadium de Seattle suivi d'un nul vierge le 21 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, ils ont terminé les phases de poule en trompe en battant la Nouvelle-Zélande (5-1), grâce a un double de Trossard, un but de De Bruyne, un autre de Lukaku et une réalisation de Salemaekers. Une performance qui leur a permis de terminer à la première place du groupe G devant l'Egypte.

UNE PREMIERE

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Le Sénégal et la Belgique se sont jamais croises. Ce sera donc une première entre ces deux sélections qui ont encore des choses à prouver au niveau mondial.

«Le Sénégal est un adversaire que la Belgique n'a encore jamais rencontré et qui n'est pas vraiment un cadeau sur papier, écrit la RTBF. Le Sénégal est l'une des meilleures nations africaines de ces dernières années. En janvier dernier, les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations avant de se voir amputer de ce titre rétroactivement en faveur du Maroc.»

La DH ajoute : «cette Coupe du monde dégage décidément un parfum d'inédit pour les Diables. Eux qui n'avaient pas encore affronté ni l'Iran, ni la Nouvelle-Zélande vont découvrir un troisième adversaire. Qui promet d'être plus mordant : le Sénégal.» Un adversaire jugé aussi redoutable par La Libre : «le Sénégal ne sera pas un adversaire facile pour les Diables: les Lions ont remporté sur le terrain la dernière Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc 1-0 au bout d'une finale chaotique avant de se voir infliger un forfait par le Jury d'appel de la Confédération africaine.» Ce face-à-face s'annonce plein de promesses.