Sénégal: Révision constitutionnelle - Le groupe parlementaire Pastef assume sa réforme

Malgré les nombreuses contestations suscitées par son initiative de révision constitutionnelle, la majorité parlementaire PASTEF maintient sa position. Face à la presse, hier, dimanche 28 juin, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes est longuement revenu sur les fondements de sa démarche, qu'il présente comme l'aboutissement des concertations nationale. Il a dans le même temps, rejeté les critiques formulées par l'opposition et par une partie de la société civile.

Déterminé à défendre sa proposition de révision constitutionnelle, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes a organisé hier dimanche, une conférence de presse pour répondre aux nombreuses critiques suscitées par son initiative. Son président, Ayib Daffé, a affirmé que la procédure engagée respecte scrupuleusement les dispositions de la Constitution. Il a rappelé que l'article 103 attribue « concurremment au Président de la République et aux députés » l'initiative de la révision constitutionnelle.

Selon lui, la proposition ne remet en cause aucune des dispositions que la Constitution interdit de modifier. « Dans la proposition de révision constitutionnelle que nous avons soumise à l'Assemblée nationale, aussi bien sur la procédure que sur le contenu, nous avons respecté strictement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur », a-t-il déclaré.

Ayib Daffé a rappelé que les députés de la majorité ont reçu du peuple tiennent leur légitimité du un mandat que leur a confié le peuple. « Nous n'avons pas été élus pour être sur la défensive (...) Nous avons été élus pour prendre des initiatives, élus pour faire des réformes », avant d'estimer que les critiques formulées contre cette initiative relèvent davantage de « la manipulation ou de la désinformation ».

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Le président du groupe parlementaire a également défendu l'opportunité de cette réforme, qu'il présente comme l'aboutissement des Assises nationales, des travaux de la Commission nationale de réforme des institutions, du Dialogue sur la justice de 2024 et du Dialogue national sur le système politique de 2025. Il a estimé qu'« on ne peut pas être dans un dialogue éternel. Il faudra à un moment que les institutions jouent leur rôle et prennent leurs responsabilités ».

Evoquant le contenu de la proposition de loi constitutionnelle, Ayib Daffé a indiqué que plusieurs dispositions traduisent les engagements pris par PASTEF durant les campagnes présidentielle et législative, en citant notamment la création d'une Cour constitutionnelle, la mise en place d'un organe indépendant chargé des élections, la limitation du cumul entre les fonctions présidentielles et partisanes, ainsi que l'encadrement de la déclaration de patrimoine du chef de l'État.

Le président du groupe parlementaire a mis en lumière est revenu sur les amendements introduits lors de l'examen du texte en commission. En les considérant comme des revirements du président Bassirou Diomaye Faye. A cette occasion il a indiqué que le ministre de la Justice, représentant le chef de l'État, avait demandé la suppression de la disposition interdisant au président d'exercer les fonctions de chef de parti politique. « Cette disposition était acquise puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'engagements et d'un consensus lors du dialogue national sur le système politique », a-t-il rappelé, précisant que les députés PASTEF avaient rejeté cet amendement.

« Nous avons pris un engagement devant le peuple sénégalais (...) il faut qu'on respecte la parole donnée », a insisté AyibDaffé, estimant que cette position traduit la fidélité du groupe parlementaire aux engagements initiaux, malgré l'évolution de la position de l'exécutif.

En revanche, les députés ont accepté un autre amendement présenté par le chef de l'État. Celui-ci supprimait la mention selon laquelle le Président de la République détermine la politique de la Nation « en concertation avec le Premier ministre ». Sur ce point, Ayib Daffé a expliqué qu' « on ne peut pas être plus royaliste que le roi », ajoutant que si le chef de l'État souhaitait revenir sur cette orientation, la majorité parlementaire pouvait s'y conformer.

En conclusion, le président du groupe parlementaire Pastef a réaffirmé que cette réforme vise à « renforcer l'État de droit, rééquilibrer les institutions et réduire l'hyperprésidentialisme». Il a assuré que les députés poursuivront le processus jusqu'à son terme, avant de laisser au président de la République le soin de décider, conformément à l'article 103 de la Constitution, si le texte sera définitivement adopté par le Parlement ou soumis à référendum.