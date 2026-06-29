Afrique: Qualification historique pour le pays

La RD Congo a écrit son histoire dimanche à Atlanta. Une première victoire en Coupe du monde et surtout une première qualification historique en 16es de finale grâce à une victoire face à l'Ouzbékistan (3-1). De leur côté, le Portugal et la Colombie se sont quittés bons amis sur un 0-0, offrant la première place du groupe K aux Cafeteros.

Pendant longtemps, ce fut dur, mais la délivrance n'en a été que plus belle. La RD Congo a beaucoup souffert, dimanche 28 juin, contre une sélection d'Ouzbékistan plus joueuse et plus valeureuse qu'attendu. Particulièrement dans les 20 premières minutes de jeu, durant lesquels les Léopards ont semblé écrasés par l'enjeu, face à des Ouzbeks qui n'avaient plus rien à perdre. Seulement une première victoire historique à aller chercher pour rentrer à la maison avec les honneurs.

Et ils ont mis les ingrédients pour, avec beaucoup de ballons récupérés très haut et plusieurs actions dangereuses. Jusqu'à l'ouverture du score d'Eldor Shomurodov, d'un lob bien pensé sur Lionel Mpasi sorti trop vite de son but, après une déviation astucieuse d'Akmal Mozgovoy (1-0, 10e).

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Brouillons, plus habitués à défendre et jouer les coups en contre, incapables de prendre le jeu en main, les hommes de Sébastien Desabre se sont longtemps cherchés. Avant la pause, les débats se sont équilibrés, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour une véritable bascule.

L'entrée de Mayele a tout changé

La RD Congo a alors fait valoir sa dimension athlétique face à des Ouzbeks qui avaient beaucoup donné dans les 45 premières minutes. La sortie de Cédric Bakambu, remplacé par Fiston Mayele dès la 51e minute, a aussi amené du poids dans la surface adverse. C'est d'ailleurs Mayele qui s'est signalé le premier devant le but avec une énorme occasion manquée de la tête (58e). Sans regrets puisqu'il a finalement été signalé en position de hors-jeu.

Yoane Wissa l'a imité avec une tête non cadrée, frappée du bout du crâne, sur un super centre d'Arthur Masuaku, quelques minutes plus tard. Ce n'était pas la première fois du match que l'attaquant de Newcastle manquait de trouver le cadre. Heureusement pour les Léopards, il ne s'est pas trompé sur le penalty qu'il a lui-même obtenu, afin d'égaliser juste avant la pause fraîcheur (1-1, 68e) et redonner de l'espoir aux siens.

Finalement, c'est l'entrée de Mayele qui aura tout fait basculer. Le buteur du Pyramids FC, réclamé par les supporters congolais face à l'incapacité de Bakambu de se montrer véritablement dangereux depuis le début du tournoi, a tout fait basculer. En bon renard des surface, Mayele a profité d'une frappe contrée de Meshak Elia pour surgir et dévier le ballon juste avant que Abduvakhid Nematov ne le capte.

L'un des buts les plus importants de l'histoire de la sélection congolaise, puisque celui-ci envoie les Léopards en 16e de finale, en les classant sur le fil parmi les meilleurs troisièmes. Une qualification confirmée par un doublé de Wissa, d'une frappe venue de nulle part, un ballon enroulé depuis la gauche de la surface, presque dos au jeu. La "justice de Dieu", dirait sûrement Chancel Mbemba, le capitaine qui a jugé, comme ses coéquipiers, que le but de l'égalisation de Nathanael Mbuku en première période avait été injustement refusé pour une faute assez légère au début de l'action.

Mais l'heure n'est pas à ruminer les décisions arbitrales passées. Elle est à l'avenir, car un 16e de finale historique se profile contre l'Angleterre le 1er juillet. Un choc contre l'une des têtes de série de ce Mondial. Mais les Léopards ont déjà montré, en tout début de tournoi, qu'ils savent comment frustrer ce genre d'adversaire.