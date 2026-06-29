Ile Maurice: Deven Nagalingum - «Des investissements dans nos athlètes et dans les aspirations d'une génération de jeunes Mauriciens»

Après avoir fait les louanges du Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, Deven Nagalingum, s'est félicité «que depuis notre arrivée au pouvoir, le secteur sportif a connu des progrès remarquables.» Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement actuel a ouvert une ère de succès historique.

«Les résultats que nous obtenons, tant au niveau continental qu'international, parlent d'eux-mêmes. Aux Jeux de la CJSOI aux Seychelles, Maurice a remporté 115 médailles, dont 35 en or. Aux Jeux africains de la jeunesse en Angola, nous avons décroché 18 médailles. Les performances exceptionnelles de Kimberley Le Court de Billot ont placé Maurice sur la carte mondiale du cyclisme.

De même, la performance de nos par-athlètes à l'international mérite nos félicitations. À titre de juste reconnaissance, Kimberley et Yovanni Philippe ont reçu des prix nationaux. Le High Level Sports Assistance Scheme a permis à mon ministère d'accorder un soutien financier d'environ Rs 15 millions à 100 athlètes et para-athlètes d'élite. De plus, un montant de Rs 9,4 millions a été versé dans le cadre du Cash Prize Scheme pour récompenser des performances internationales exceptionnelles», s'est-il réjoui.

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Nagalingum a fait ressortir que le Budget 2026-2027 prévoit : (i) Rs 65 millions comme allocation aux fédérations nationales de sports ; (ii) Rs 110 millions pour divers items, y compris la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2027 et autres grands événements sportifs régionaux, continentaux et internationaux ; (iii) Rs 90 millions pour le développement du Sport pour Tous à travers l'île ; et (iv) Rs 127 millions pour le Mauritius Sports Council (MSC).

«Ces allocations vont bien au-delà de simples engagements financiers. Ce sont des investissements dans nos athlètes, dans la fierté nationale, et dans les aspirations d'une génération de jeunes Mauriciens qui rêvent de représenter leur pays avec honneur et distinction sur la scène internationale. Des inquiétudes ont été exprimées dans cette Assemblée concernant le financement de la participation de nos athlètes aux événements internationaux. Je dois rassurer l'Assemblée que des provisions adéquates ont été prévues dans le budget de mon ministère pour couvrir de telles dépenses. Je note également avec regret que l'engagement et l'ambition de ce gouvernement concernant le développement du sport aient été remis en question dans cette Assemblée», a-t-il ajouté.

Pour le ministre, une analyse plus objective aurait conduit à une conclusion différente. «Les résultats, tant au niveau local qu'international, sont sans équivoque. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !» a-til lancé à ceux qui se montrent critiques. Nagalingum a annoncé que le paysage sportif est sur le point de connaître de grands changements dans un avenir proche avec l'introduction d'un projet de loi transformateur, notamment le tant attendu Sports Governance Bill.

«Je profite de cette occasion pour affirmer sans équivoque que cela constituera une législation phare pour la modernisation, la régulation et le renforcement de l'écosystème sportif dans la République de Maurice. Cela garantira que les organisations sportives fonctionnent dans un cadre clair, professionnel et basé sur le mérite, qui protège les athlètes et restaure la confiance du public. Que cela plaise ou non, la direction est irréversible : le sport à Maurice doit être gouverné avec intégrité, professionnalisme et responsabilité», a-t-il fait ressortir.

Deven Nagalingum s'est dit résolument déterminé et engagé à assainir le secteur sportif. «Quoi qu'il arrive, les mauvaises pratiques et la 'mafia' ne trouveront pas leur place dans le domaine du sport. Les différentes parties prenantes et le grand public peuvent compter sur moi pour mener une lutte sans relâche contre tout ce qui pourrait nuire à l'image du sport à Maurice. Quoi que certains puissent dire, je suis et je serai toujours sur le champ de bataille pour combattre la mafia et d'autres actes et pratiques répréhensibles. Mon parcours en tant que ministre parle de lui-même sur mon engagement pour la réforme et pour défendre les normes éthiques les plus élevées dans l'administration du sport. Au cours des 18 derniers mois, des actions décisives ont été prises pour rétablir l'ordre, améliorer la gouvernance et placer les sportifs et les jeunes au centre du système. Je continuerai sur cette voie, avec fermeté, clarté et responsabilité, dans l'intérêt supérieur du pays et des jeunes en particulier», a t-il martelé.

Deven Nagalingum a consacré une partie de son discours au football. Celui-ci reste le sport le plus populaire chez nos jeunes et selon lui, le Gouvernement investit massivement dans son développement. «Au niveau de mon ministère, environ Rs 14 millions ont été allouées afin de soutenir les clubs de football. D'autre part, 12 Centres Régionaux de Formation de Football, 47 Écoles de Foot et 41 Grassroot Football Centres sont pleinement opérationnels à travers le pays. Plus important encore, le Centre National d'Excellence du Foot- ball a été lancé en juillet 2025 à Côte d'Or, rassemblant les jeunes footballeurs les plus prometteurs du pays. Des progrès significatifs ont été réalisés et bientôt nous présenterons nos réalisations», a-t-il mentionné. Deven Nagalingum a même annoncé que le MJS a pour objectif d'obtenir une qualification pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans (U17). «Je suis fermement convaincu que c'est à notre portée et nous y travaillons. De même, de nombreux fans de football mauriciens, et à juste titre, posent une question légitime : Est-ce que Maurice se qualifiera un jour pour un championnat continental ou même pour la Coupe du Monde de la FIFA, comme Curaçao et le Cap-Vert ? Nous partageons ces aspirations et ces ambitions. Nous croyons que Maurice possède le talent, la détermination et le potentiel pour rivaliser au plus haut niveau», a-t-il observé.

Aussi, il a indiqué que son ministère travaille actuellement sur un cadre politique qui permettrait de puiser dans l'immense réservoir de talents au sein de notre diaspora. «Une fois cette politique finalisée et mise en oeuvre, les Mauriciens nés et vivant à l'étranger qui remplissent les critères d'éligibilité auront l'opportunité de représenter leur pays d'origine et de renforcer nos équipes nationales. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de nos sportifs locaux», a-t-il promis.

Pour le ministre, aucune politique sportive ne peut réussir sans infrastructures de qualité. Raison pour laquelle le gouvernement investit dans la modernisation et l'amélioration des installations sportives à travers tout le pays. «Malgré notre situation économique difficile, des fonds ont été alloués pour la rénovation et l'entretien de ces installations. Dans ce budget également, un montant de Rs 100 millions a été prévu pour la rénovation et la modernisation de cinq infrastructures sportives majeures. De la même manière, une provision initiale de Rs 80 millions a été prévue dans le budget de cette année pour la construction de deux piscines, l'une à Triolet et l'autre à Flacq. Au cours de l'année dernière, un accomplissement majeur a été l'inauguration du Complexe Sportif Sir Seewoosagur Ramgoolam à Triolet, représentant un investissement d'environ Rs 200 millions et créant un nouveau centre sportif dans le nord du pays. Je suis également heureux de noter qu'une provision de Rs 28 millions a été faite pour la mise en place de Centres d'Excellence sup- plémentaires à Côte d'Or. Deux sont déjà opérationnels. Un autre, pour la natation, est en préparation. Permettez-moi de souligner qu'au Complexe Sportif National de Côte d'Or, environ 20 000 utilisateurs bénéficient chaque mois de l'un des complexes sportifs les plus modernes de la région africaine.»

Nagalingum a rappelé que ses prochaines priorités seront : L'introduction d'un nouveau projet de loi sur le sport ; la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien 2027 ; l'extension du programme Kids in Action dans les écoles primaires ; un soutien continu aux sportifs de haut niveau ; le renforcement de l'action contre la drogue ; et la décentralisation accrue des services jeunesse et sports.

Il a aussi souligné son engagement envers Rodrigues. «Depuis que j'ai pris mes fonctions, reconnaissant que Rodrigues fait partie intégrante de la République de Maurice et constatant qu'elle regorge de talents, que ce soit dans le sport ou parmi les jeunes, je me suis engagé à donner une attention particulière à nos soeurs et frères de Rodrigues. Au cours du prochain exercice financier, nous continuerons à travail- ler avec l'Administration Régionale de Rodrigues pour servir les communautés sportives et jeunesse de l'île. Ce budget nous donne les moyens de poursuivre ce chemin», a-t-il laissé entendre.