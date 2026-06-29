Ile Maurice: Un Mauricien tue sa compagne et succombe aux balles de la police

Un drame d'une extrême violence a secoué la ville de Mananara Avaratra, dans le nord-est de Madagascar, dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 4 h 30, la police locale reçoit un appel téléphonique signalant une situation d'urgence. En se rendant sur les lieux, les policiers découvrent le corps sans vie d'une jeune malgache, mortellement blessée à coups de machette. Selon des proches de la victime, elle était enceinte au moment du drame.

La violence du crime glace le sang. La défunte aurait reçu de multiples coups. Les membres de la famille présents sur place désignent immédiatement le conjoint de la victime comme l'auteur des faits : un ressortissant mauricien originaire de Deux-Frères du nom de Rajiv Jeebodh, 41 ans, en situation irrégulière à Madagascar. Ce dernier a pris la fuite après le crime.

Le fugitif abattu

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Les recherches sont aussitôt lancées. Vers 10 heures, la police obtient une information sur la localisation du fugitif. Les agents se rendent sur place pour procéder à son arrestation. Mais l'homme oppose une résistance. La police tire des coups de semonce, sans effet. Face au refus d'obtempérer du suspect, les forces de l'ordre font usage de leurs armes à feu. Rajiv Jeebodh est atteint par balle et transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où il succombe à ses blessures.

L'examen de son passeport permet aux autorités malgaches de confirmer son identité et sa nationalité mauricienne. Dans une déclaration à notre rédaction, l'ambassadeur de Maurice à Madagascar, Bruno Cunniah, a confirmé les grandes lignes du drame et présenté ses condoléances aux familles endeuillées, précisant que l'ambassade avait pris connaissance de l'affaire et suivait la situation de près. Du côté de la victime, dont l'identité n'a pas encore été officiellement communiquée, la famille est dévastée. Une enquête est en cours pour établir les circonstances précises du crime.