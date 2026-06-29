Ile Maurice/Seychelles: Beach Volley - En quête d'un billet pour les JO de 2028

La quête de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 débute pour les beach volleyeurs mauriciens. Nos deux sélections mettent le cap sur les Seychelles ce lundi, 29 juin, pour participer à la première phase des qualifications continentales pour la zone 7.

Cette première phase des qualifications continentales CAVB Zone 7 de beach volley se tiendront les 1er et 2 juillet. La Fédération mauricienne de volley-ball (FMVB) a sélectionné la paire Gilbert Alfred - Akash Doobraz en masculin et celle composée de Valentine Paul et Stephie Rosalba en féminin. «En féminin, trois équipes seront en lice, les Seychelles, Madagascar et Maurice, tandis que chez les hommes, on retrouvera ces trois pays ainsi que les Comores. Les deux meilleures équipes dans chaque genre obtiendront leur qualification pour la prochaine phase», explique Fayzal Bundhun, président de la FMVB.

Celui-ci ajoute qu'un tournoi zonal (Round 1) suivra juste après, soit du 3 au 5 juillet, avec les mêmes équipes participantes. «Les sélectionnés s'entraînent depuis début juin sous la direction de l'entraîneur Pascal Ava. Ces tournois aux Seychelles serviront également de tremplin en vue des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027 aux Comores», ajoute notre interlocuteur. A noter que la délégation qui comprendra également l'arbitre Anup Tengur, reprend l'avion le 6 juillet pour rentrer à Maurice.