Congo-Brazzaville: Rotary District 9150 - Hyacinthe Defoudoux présente le plan d'action de son mandat

Le gouverneur élu du District 9150 du Rotary International, Hyacinthe Defoudoux, a tenu, le 26 juin à Brazzaville, une conférence de presse pour lancer l'année rotarienne 2026-2027. Placée sur le thème présidentiel « Créer un impact durable », cette conférence a été l'occasion pour lui de détailler les trois priorités qui guideront son mandat à la tête d'un district couvrant dix pays d'Afrique centrale.

Devant la presse, Hyacinthe Defoudoux a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des actions ponctuelles pour « créer un changement durable » au sein des communautés. Pour ce faire, il a présenté un programme structuré autour de trois axes principaux. Le premier consisterait à augmenter les effectifs et à rajeunir le mouvement. Avec environ 1 850 membres dans le district, le gouverneur élu a fixé un objectif ambitieux de recruter 400 nouveaux membres, en insistant particulièrement sur la nécessité d'intégrer au moins 30 % de femmes et 50 % de jeunes de moins de 40 ans pour dynamiser le réseau et assurer sa pérennité.

Le deuxième axe vise à soutenir la Fondation Rotary, qualifiée de « carburant » du Rotary, essentielle au financement des projets. L'objectif est d'augmenter les dons de plus de 10 %, notamment pour le Fonds annuel et la lutte contre la polio, en rappelant qu'un don de seulement 650 FCFA permet d'acheter un vaccin et de sauver un enfant de la poliomyélite. Il a aussi indiqulé que l'organisation se lancera très prochainement dans la lutte contre l'hépatite et la malaria.

Le dernier concernera l'intensification des actions dans les secteurs clés que sont l'éducation et la santé, avec une attention particulière pour les maladies endémiques comme Ebola qui sévit actuellement dans certaines régions du district. L'accès à l'eau potable, l'assainissement et la préservation de l'environnement figurent également parmi les priorités.

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L'ambition du nouveau gouverneur du District 9150 est de lancer et mettre en oeuvre au moins cinquante projets, financés par la Fondation Rotary. Il a cité l'exemple d'un projet de 30 000 dollars dans la Likouala, financé en grande partie par des Rotariens canadiens, pour illustrer la solidarité et la puissance de ce réseau international.

Le mandat du nouveau gouverneur débutera le 1er juillet et s'annonce intense. Il prévoit de visiter plus de 90 clubs du district de septembre prochain à février 2027. Parmi les temps forts de l'année, il a annoncé la visite du président du Rotary International, Olayinka Hakim Babalola, à Brazzaville, ainsi qu'une conférence de district de clôture prévue fin avril 2027, toujours dans la capitale congolaise.

Hyacinthe Defoudoux a lancé un appel à la mobilisation de tous les Rotariens, les considérant comme sa force, et a sollicité l'engagement des médias. Il a souhaité que la presse soit non seulement un témoin, mais aussi exigeant pour l'aider à atteindre les objectifs fixés. « L'exigence de la presse est le meilleur carburant du serviteur », a-t-il déclaré, invitant à la fois à relayer les réussites et à critiquer les éventuels retards.