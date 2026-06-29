Congo-Brazzaville: Autonomisation - La Fondation Pro social inter Etats soutient l'emploi des jeunes

Prélude au lancement du Projet communautaire de formation, d'emploi et d'autonomisation des jeunes et femmes par la Fondation Pro social inter Etats, son représentant-résident, Orcel Bayonga-Mbondza, a organisé le 26 juin, à Pointe-Noire, une réunion de travail avec les responsables des dix-neuf quartiers de l'arrondissement 5, Mongo Mpoukou, et leurs secrétaires pour les édifier sur ledit projet.

Le lancement du Projet communautaire de formation, d'emploi et d'autonomisation des jeunes et des femmes est une initiative citoyenne qui vise à accompagner l'action du gouvernement dans les domaines de la formation professionnelle, de l'insertion socio-économique et de la lutte contre le chômage. La Fondation Pro social inter-États veut ainsi renforcer plus que jamais son engagement d'accompagner le gouvernement dans la formation, l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes et aussi de réaliser sa mission de développement communautaire et d'accompagnement des politiques publiques.

Ce programme ambitieux au service du développement local va s'étendre sur une période de cinq ans. Il a pour ambition de former 4 000 jeunes et contribuer ainsi à la création de 4 000 emplois dans la ville de Pointe-Noire. Sa mise en oeuvre se fera progressivement dans les cinq communes de la ville : Mongo-Mpoukou, Loandjili, Mvou Mvou, Tié-Tié, Ngoyo.

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« Pour la première phase consacrée à la commune pilote de Mongo-Mpoukou, la Fondation veut former 1000 jeunes, ce qui entraînera la création de 1 000 emplois grâce à une répartition équilibrée des bénéficiaires dans les dix-neuf quartiers de l'arrondissement », a dit Orcel Bayonga Mbondza. Il a ajouté que les chefs de quartier sont les partenaires privilégiés du projet avant de définir ses objectifs, ses enjeux et son plan d'action général. « Les chefs de quartier, les chefs de zone et les chefs de bloc constituent les principaux relais communautaires appelés à assurer la mobilisation, le suivi et l'encadrement des bénéficiaires. Le choix d'organiser les formations directement dans les quartiers permettra aux jeunes d'accéder plus facilement aux apprentissages, de limiter les coûts de transport, de renforcer le suivi de proximité et de favoriser une meilleure implication des autorités communautaires », a-t-il assuré.

Au cours de la réunion, le représentant-résident a également présenté les étapes préparatoires du projet, à savoir la mobilisation des acteurs communautaires, le recensement des ateliers et centres de formation existants dans chacun des quartiers, l'évaluation de leurs capacités d'accueil, la planification du lancement opérationnel des formations. Selon Orcel Bayonga -Mbondza, les axes d'intervention sont la protection de l'environnement, la santé, la formation professionnelle, le développement économique, l'autonomisation des jeunes et des femmes.

De leur côté, les chefs de quartier ont unanimement salué la pertinence du projet et réaffirmé leur entière disponibilité à accompagner sa mise en oeuvre, convaincus qu'il contribuera à offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse et aux femmes de Pointe-Noire.

A travers cette initiative, la Fondation Pro social inter-États réaffirme sa volonté de demeurer un partenaire engagé aux côtés des pouvoirs publics et des communautés locales, en contribuant concrètement à la mise en oeuvre des politiques nationales de développement, de formation, de création d'emplois et d'autonomisation de la population.

À la fin de la réunion, le représentant résident, habitant de Mongo-Mpoukou, a adressé ses vives félicitations aux chefs de quartier pour leur engagement citoyen remarquable lors de l'élection présidentielle de mars dernier. Il a salué les efforts qu'ils ont déployés pour préserver un climat de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de responsabilité citoyenne sur l'ensemble des quartiers de Mongo-Mpoukou, contribuant ainsi au bon déroulement du scrutin et à la réélection de Denis Sassou N'Guesso à la présidence de la République.

La prochaine réunion sera consacrée à la validation des ateliers identifiés et à l'organisation pratique du démarrage des activités. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'une collation fraternelle offerte aux participants.