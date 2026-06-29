Afrique Centrale: Zone Cémac - Mobilisation d'un fonds d'urgence sanitaire face à la menace d'Ebola

La Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) ont convenu d'accélérer le décaissement du Fonds spécial d'urgence sanitaire afin de faire face au risque de propagation du virus Ebola dans sous-région. Cette mobilisation financière vise à permettre aux États membres de renforcer immédiatement leurs capacités de riposte, alors que la sous-région doit également faire face à une épidémie de choléra déclarée en République centrafricaine.

La mobilisation rapide du Fonds spécial d'urgence sanitaire constitue la principale priorité des autorités communautaires. La question de la riposte contre la menace d'Ebola en Afrique centrale a été au centre de la rencontre, le 29 juin à Brazzaville, entre le président de la Commission de la Cémac, Baltasar Engonga Edjo'o, et le vice-président de la BDEAC, Jean Paterne Megne Ekoga. Cette séance de travail a permis de passer en revue le partenariat entre les deux institutions communautaires, tout en insistant sur les défis sanitaires auxquels la sous-région est confrontée.

À l'issue des échanges, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de mettre rapidement les ressources financières à la disposition de la Commission de la Cémac afin que chaque État membre puisse engager sans délai les mesures de prévention et de riposte. Selon le vice-président de la BDEAC, les fonds devraient être débloqués au cours de la semaine. « Il était question pour la BDEAC et la Cémac de faire le tour de leur coopération, de leur partenariat et surtout de traiter ensemble des questions essentielles et urgentes, notamment la pandémie d'Ebola qui est en train d'attaquer notre sous-région [...] Nous allons prendre toutes les dispositions pour que les ressources dont a besoin la Commission de la Cémac soient mises à disposition au cours de cette semaine. Les pays pourront ainsi répondre efficacement aux attaques que cette pandémie peut avoir vis-à-vis de nos États », a-t-il confié.

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Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la Décision n°02/26-UEAC-114-CM-45 adoptée le 13 juin dernier par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, instituant une feuille de route pour la prévention et la préparation de la riposte à la maladie à virus Ebola. Ce texte prévoit notamment la création d'un Fonds spécial d'urgence sanitaire, dont une partie importante est financée par le Fonds de développement de la communauté (Fodec), administré par la BDEAC.

Dans une correspondance adressée à la banque, la Commission de la Cémac avait sollicité un décaissement diligent de la contribution attendue du Fodec, suivant une procédure exceptionnelle adaptée à l'urgence sanitaire. L'objectif est de permettre un déploiement immédiat des actions prioritaires avant une éventuelle propagation régionale de la maladie. Les ressources serviront précisément à renforcer la logistique sanitaire, acheminer les intrants médicaux, contenir les foyers épidémiques, installer de nouveaux centres de traitement dans les zones les plus exposées et consolider les systèmes de santé nationaux.