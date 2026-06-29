Afrique: Intégration économique - La SDT et le CCJE mobilisent décideurs et entrepreneurs congolais autour de la Zlécaf

À l'initiative de la Synergie pour le développement de tous (SDT) et du Conseil congolais des jeunes entrepreneurs (CCJE), le Grand Lancaster de Brazzaville accueillira, du 21 au 22 août prochain6, un rendez-vous économique de premier plan : « Le café des entrepreneurs sur la Zlécaf». Une action au profit direct des décideurs publics, des investisseurs et des porteurs de projets.

Face aux mutations du marché continental, la SDT et le CCJE unissent leurs forces en initiant le « Café des entrepreneurs ». Placé sur le thème « Enjeux, perspectives et impact de la Zlécaf », cet événement est dédié à ceux qui font et feront l'économie de demain, notamment les décideurs publics, les investisseurs chevronnés, les acteurs économiques influents ainsi que les jeunes porteurs de projets.

L'ambition des organisateurs est d'offrir à ce public d'élite les clés de compréhension nécessaires pour lever les barrières et conquérir un marché de plus d'un milliard de consommateurs. Pour la SDT et le CCJE, il ne s'agit pas d'un simple forum de discussion, mais d'un levier de transformation. En réunissant des profils complémentaires, l'événement permet de créer des ponts directs.

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C'est, en effet, un espace idéal pour échanger sur l'impact des politiques publiques de l'intégration économique africaine et affiner les stratégies nationales. Cet événement constitue une opportunité pour des investisseurs qui souhaitent capter de nouvelles tendances, d'identifier des projets à fort potentiel et de nouer des partenariats d'affaires solides à travers un networking professionnel de haut niveau.

À travers cette organisation, la SDT et le CCJE rappellent que l'avenir de l'entrepreneuriat congolais passe par une vision continentale. Porté par la vision d'avenir « Un Congolais, un projet, un emploi », ce grand rendez-vous de Brazzaville s'impose comme le carrefour stratégique incontournable pour préparer les entreprises locales à devenir les leaders africains de demain.