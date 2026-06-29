Congo-Brazzaville: Distinctions - Les élites congolaises célébrées à Paris

Après une première édition organisée en immersif le 8 février dernier par Wesman Bijou Sinald, président de l'association Actions conquérir et relayée par Ziana TV, Paris, dans les salons Hoche, a accueilli le 26 juin une cérémonie en présentiel de remise de trophées destinés au rayonnement et à l'excellence des Congolais vivant au pays ou à l'étranger. L'ambassadeur Rodolphe Adada était représenté par le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Les organisateurs de la cérémonie ont permis de mettre en lumière les femmes et les hommes remarquables dont le parcours, les réussites et les engagements sont rarement valorisés de manière inclusive et transversale. Cette plateforme a constitué, le temps d'une cérémonie, un espace de reconnaissance qui rassemble, sur une même scène symbolique, des profils très différents : politiques, entrepreneurs, artistes, sportifs, acteurs culturels, médias, influenceurs, ou encore acteurs associatifs, en résumé, afficher une ambition claire en vue de célébrer l'excellence, honorer l'engagement et faire rayonner la République du Congo.

Cette cérémonie s'est tenue après la récente participation des Congolais aux Rencontres scandinaves en mer Baltique, organisées par Marcelline Kibondzi. Lors de ces rencontres, il était question de la reconnaissance et de la valorisation du patrimoine culturel congolais à l'étranger. C'est de là qu'est née l'idée d'écrire le Manifeste de Stockholm instaurant l'institution du statut d'ambassadeur culturel au Congo attribué aux femmes et aux hommes qui construisent, créent et s'engagent au quotidien pour leur pays.

Célébrer l'excellence, honorer l'engagement, et faire briller le Congo étaient les maîtres mots qui ont ponctué cette soirée historique. Parmi les récipiendaires figure Théo Blaise Nkounkou dans la catégorie « Légende ». Grâce à l'ensemble de son œuvre musicale, il a su traverser les générations et conquerir le monde. Dans la même catégorie, citons Zao, Youlou Mabiala et Roga Roga. Ce sont également des artistes devenus désormais des « Légendes » aux yeux des organisateurs et du grand public congolais.

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L'avocat congolais Me Jean Petro, ancien bâtonnier, a reçu le Prix de Lumière du rayonnement du droit des affaires au Congo après avoir été récompensé, à Londres, de deux prix consacrant son cabinet comme « Meilleur cabinet d'avocats d'affaires en république du Congo ».

Le Prix du rayonnement de l'action publique a été attribué au commissaire colonel-major Michel Innocent Peya, directeur général des Finances et de l'Équipement de la Police nationale et de la gendarmerie nationale, pour l'ensemble de ses réalisations. Celui de la « Lumière du rayonnement entrepreneurial » a été attribué à Tatiana Niamayoua, cheffe d'entreprise basée à Lyon, en France.

Les ministres congolais Paul Valentin Ngobo et Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo-Yalo ont aussi été primés par rapport à leur engagement public. Quant à leur collègue Juste Désiré Mondelé, président du Comité de soutien de cette première édition des Lumières du Congo, il s'est fait excuser de n'avoir pas pu effectuer le déplacement à Paris.

Rendez-vous est donné au public pour la prochaine édition de "Les Lumières du Congo" par Rodolphe Cyr Makosso, président du Comité d'organisation.