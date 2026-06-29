Congo-Brazzaville: L'actualité des transferts des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Ayessa au Paris 13, Baudry et Ipiélé sans contrat, premier contrat pro pour plusieurs jeunes franco-congolais. Retrouvez l'actualité des transferts des joueurs de la diaspora congolaise en France.

Sans club depuis le dépôt de bilan de l'AC Ajaccio à l'été 2025, Jesah Ayessa a retrouvé un club : le défenseur central de 26 ans s'est engagé en faveur du Paris Atletico 13, pensionnaire de Ligue 3 (Ex National 1). Un retour aux sources pour le natif de Paris, formé au FC Sochaux puis révélé au Puy-en-Velay. Recruté par l'AC Ajaccio en juillet 2024, le droitier avait réalisé une prestation solide en Ligue 2 (25 matches). Après le dépôt de bilan du club corse, le Franco-Congolais avait tenté de se relancer en Ouzbékistan, mais l'expérience au Dinamo Samarquand a tourné court (Aucun match joué).

Du côté des départs, Alain Ipiélé quitte le FC Valenciennes avec lequel il était lié jusqu'en juin 2027. Arrivé l'été dernier, l'international de 28 ans ne s'est pas imposé dans le club nordiste (3 buts, 2 passes décisives en 28 matches de National 1). Rappelons que le club où évolue également Bryan Passi a raté sa saison 2025-2026 : candidat à la montée, le FC VA s'est classé 10e avec seulement dix victoires. On ne connaît pas encore le point de chute de l'ailier polyvalent.

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A 36 ans, Marvin Baudry souhaite continuer sa carrière. Ce ne sera en revanche pas du côté de l'US Orléans qui a confirmé le départ de l'ancien international congolais. Arrivé à l'USO en juillet 2024, le quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2015 a fait valoir son expérience lors de sa première saison (26 matches de National 1) avant de perdre sa place dans le groupe lors de l'exercice suivant (5 matches de championnat). Né à Reims, Baudry s'était révélé à Amiens avant de faire l'essentiel de sa carrière en Belgique (2015-2020). Après un passage concluant à Laval (93 matches entre 2021 et 2024), il avait donc rejoint l'USO.

En National 2, Pierre-Ange Omombé s'est engagé en faveur de l'ES Thaon. L'ailier gauche de 31 ans arrive du SRD Saint-Dié, club de Régional 1.

A Clermont, l'avant-centre franco-congolais, Jean William Nyindong Tsamouna, a signé son premier contrat professionnel. Agé de 19 ans, l'avant-centre de 1m 80 s'est engagé jusqu'en juin 2029. Au club depuis 2024, il a marqué, lors de la saison 2025-2026, 20 buts en 24 matches avec l'équipe U19 et 6 buts en R1 senior.

Sélectionné au tournoi de Toulon en 2025, il avait marqué le but des U20 du Congo face au Mexique.

Du côté de Troyes, deux éléments du centre de formation passent pro : l'ailier gauche Anthony N'Gueouya (18 ans), et l'avant-centre Christ Batola (17 ans), désormais liés à l'Estac jusqu'en juin 2029.

N'Gueouya a compilé 9 buts en U19, 1 en Gambardella et 1 but en une apparition avec la réserve troyenne, en N2.

Batola qui joue en équipe de France U17 a inscrit 8 buts en 13 matches de National 2.

Formé à Cergy puis au Racing CFF, Constant Mabiala rejoint le FC Sochaux. L'ailier gauche de 18 ans évoluait avec les U19 du club basé à Colombes et a marqué 4 buts en 16 matches.

Dans le Doubs, il devrait débuter avec l'équipe U19 avant de tenter gagner sa place avec la réserve en National 2.