Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le pays relève le défi des 30 000 repas solidaires pour un record mondial

Le coup d'envoi de la préparation et de la distribution de 30 000 repas destinés à la population la plus vulnérable a été donné, le 28 juin à Brazzaville, par la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurateurs sportifs (FCCPRS). Au-delà de l'ambition d'établir un record mondial, cette initiative promeut les valeurs de solidarité et le patrimoine gastronomique congolais sur la scène internationale.

L'opération baptisée « Le grand repas solidaire », une initiative portée par la FCCPRS, vise à préparer et distribuer 30 000 repas chauds en seulement 24 heures au profit de la population la plus vulnérable, tout en tentant d'inscrire le Congo au Guinness World Records. Mobilisant des représentants d'organisations onusiennes, des entreprises partenaires, des professionnels de la restauration, des bénévoles, l'activité s'inscrit dans le prolongement de la Journée de l'enfant africain, célébrée chaque année le 16 juin en mémoire des enfants de Soweto tombés lors des événements de 1976.

En effet, les repas préparés seront distribués dans des orphelinats, des centres sociaux, des établissements pénitentiaires, des structures sanitaires ainsi qu'auprès de familles accueillant des enfants en situation de vulnérabilité. Pour les organisateurs, cette initiative dépasse largement la quête d'un record mondial. « Derrière ce défi, il y a des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées et des familles qui retrouveront le sourire grâce à un repas préparé avec amour. Le plus beau record sera celui que nous écrirons dans le coeur des milliers de bénéficiaires », a déclaré la chargée de communication de la FCCPRS, Odingui Lekoudzou.

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Cette opération se veut avant tout un geste de solidarité envers les couches les plus fragiles de la population. selon Odingui Lekoudzou, elle illustre « le vrai visage du Congo » rassemblé autour d'une cause humanitaire. C'est aussi l'avis du président de la FCCPRS, le chef Pandzou Moukassa, qui a insisté sur la portée sociale et symbolique de l'initiative. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour préparer 30 000 repas en 24 heures. Nous voulons démontrer que la gastronomie peut rassembler un peuple, faire naître l'espérance et redonner le sourire à ceux qui en ont besoin », a-t-il affirmé, saluant l'appui des autorités, ainsi que de la marraine de l'événement, la députée Tsatsa Lekoudzou..

Lançant officiellement l'opération, le conseiller au patrimoine et aux archives, Samuel Kidiba, s'est réjoui de cette initiative qu'il considère comme un puissant levier de valorisation du patrimoine culturel national. Pour lui, cette opération met également en lumière la richesse de la gastronomie congolaise, héritée des différentes communautés du pays. Évoquant des spécialités emblématiques telles que le saka-saka, le maboké ou encore le poisson à l'étouffée, Samuel Kidiba a souligné que le patrimoine culinaire représente un véritable facteur d'identité nationale et un potentiel de développement économique. Cette manifestation, a-t-il ajouté, s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de promouvoir la gastronomie congolaise comme un patrimoine culturel capable de renforcer l'attractivité touristique du pays.