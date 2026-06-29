Tunisie: L'Université de Tunis El Manar intègre le Top 200 des établissements les plus influents au monde

L'excellence académique tunisienne s'illustre sur la scène internationale. Évaluée aux côtés de 1 646 universités internationales, l'institution universitaire tunisienne conserve son leadership national et brille particulièrement dans les domaines de l'innovation industrielle, de la santé et de l'égalité des genres.

En effet, l'Université de Tunis El Manar (UTM) vient de franchir un palier prestigieux en se positionnant dans le cercle très fermé des 101-200 meilleures universités au monde au sein du dernier classement « Times Higher Education Impact Rankings ». Ce palmarès mondial évalue l'impact réel et l'engagement des institutions d'enseignement supérieur vis-à-vis des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, mesurant leur contribution concrète au tissu socio-économique et environnemental.

Cette édition a mis en compétition 1 646 universités issues de 116 pays différents. En s'imposant dans ce tunnel d'élite, l'Université de Tunis El Manar conforte non seulement son rayonnement international, mais préserve également sa place incontestée au niveau national. L'établissement tunisien affiche en effet un score global remarquable compris entre 60,8 % et 70,0 % de réussite sur l'ensemble des indicateurs de durabilité audités par les experts internationaux.

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Des performances exceptionnelles en recherche et innovation

L'analyse détaillée des résultats met en lumière des pôles de compétences hautement performants au sein de l'UTM. L'université a littéralement surperformé dans le domaine de l'industrie, de l'innovation et des infrastructures (ODD 9), où elle décroche la note quasi maximale de 95,8 % des points. L'UTM se distingue également par son impact sur la santé globale et le bien-être (ODD 3) avec un score de 79,4 %, ainsi que sur les questions d'égalité entre les sexes (ODD 5), récoltant 71,5 % des suffrages.

Pour ce qui est de la qualité de son réseau d'alliances scientifiques, elle lui permet d'afficher une note oscillant entre 82,3 % et 89,2 % en ce qui concerne le partenariat mondial pour la réalisation des objectifs (ODD 17).

Cette reconnaissance internationale valide la pertinence de la stratégie de l'Université de Tunis El Manar, confirmant sa capacité à transformer la recherche académique en leviers de croissance durables et inclusifs pour la société. Une validation qui prouve, encore une fois, que le niveau d'instruction tunisien ne perd pas ses titres de noblesse et fera toujours notre fierté nationale.