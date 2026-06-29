Afrique de l'Est: Hausse de 50% des exportations tunisiennes vers les pays du COMESA

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) ont enregistré une nette progression entre 2019 et 2025, reflétant une intégration croissante de l'économie tunisienne dans cet espace régional.

C'est ce qu'a indiqué le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, à l'ouverture du troisième Forum de présentation des institutions du COMESA, organisé ce lundi 29 juin 2026.

Le ministre a annoncé que les exportations tunisiennes vers les marchés du COMESA ont augmenté de 50 %, passant de 1,9 milliard de dinars en 2019 à près de 2,9 milliards de dinars en 2025. Elles avaient atteint un niveau record en 2023, dépassant les 3 milliards de dinars.

Les importations tunisiennes en provenance des pays du COMESA ont également progressé d'environ 40 % au cours de la même période, passant de 1,7 milliard de dinars à plus de 2 milliards de dinars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Samir Abid, l'avenir de l'économie tunisienne est étroitement lié à son ancrage africain, l'intégration économique constituant l'un des choix stratégiques de l'État.

Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de participer activement aux différents programmes et initiatives du COMESA, tout en poursuivant les réformes visant à améliorer l'environnement des affaires, renforcer la numérisation des services commerciaux, simplifier les procédures administratives et favoriser un climat d'investissement conforme aux objectifs du COMESA et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le ministre a enfin souligné que la réussite du processus d'intégration économique ne dépend pas uniquement des gouvernements, mais nécessite également une implication effective du secteur privé, des institutions financières, des organisations professionnelles et des centres d'innovation afin de bâtir une économie africaine plus compétitive.