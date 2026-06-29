Tunisie: Eco-efficience - Lancement du grand prix national de l'efficacité énergétique

La capitale tunisienne accueille ce lundi 29 juin 2026 une conférence de presse dédiée au lancement officiel du Grand Prix de l'efficacité énergétique. Cette initiative inédite à l'échelle nationale vise à valoriser les meilleures pratiques et les performances sectorielles en matière de maîtrise de l'énergie.

Le coup d'envoi est donné ce matin au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA). L'événement rassemble des représentants des structures nationales de l'énergie, des acteurs économiques de premier plan ainsi que des experts du secteur.

Cette démarche s'inscrit en droite ligne avec la stratégie de transition énergétique de la Tunisie. Elle ambitionne de mettre en place un mécanisme national d'évaluation des performances pour inciter le tissu entrepreneurial à adopter des solutions innovantes, capables de rationaliser la consommation d'énergie tout en dopant la compétitivité économique.

Un levier face aux exigences climatiques internationales

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Dans un communiqué, les organisateurs soulignent que face aux urgences climatiques et aux nouvelles barrières écologiques des marchés internationaux, ce prix souhaite mettre en lumière les entreprises qui se distinguent par leur sobriété carbone et leur gouvernance environnementale.

La rencontre avec les médias est l'occasion de dévoiler la feuille de route du concours, sa méthodologie d'évaluation, ses critères d'éligibilité ainsi que la liste des partenaires institutionnels engagés.

Une alliance publique-privée de grande envergure

Pour cette première édition, l'initiative bénéficie du parrainage exclusif de la Société nationale de distribution des pétroles, Agil Energy, en tant que partenaire officiel des champions de l'efficacité énergétique. L'UTICA apporte son soutien stratégique à l'opération.

Le projet fédère également un large consortium d'organismes publics spécialisés. Parmi eux figurent l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec), le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) ainsi que le Centre national de recherche en sciences des matériaux (CNRSM).

Pour les promoteurs de l'événement, ce prix s'imposera comme un catalyseur d'investissements verts et un vecteur de transparence, propice au partage des meilleures solutions technologiques du moment.