Tunisie: Festival International de Dougga - La Fondation Arts & Culture by UIB célèbre les 50 ans d'un patrimoine vivant

Cette année, le Festival International de Dougga célèbre un cap historique : son cinquantième anniversaire. Depuis un demi-siècle, ce rendez-vous culturel emblématique fait rayonner la Tunisie à travers l'un des plus prestigieux écrins patrimoniaux du bassin méditerranéen : le théâtre romain de Dougga, au coeur d'un site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et considéré comme l'une des cités romano-africaines les mieux conservées d'Afrique du Nord.

À l'occasion de cette édition jubilaire, qui se déroulera du 10 au 25 juillet 2026, l'Union Internationale de Banques (UIB), à travers sa Fondation Arts & Culture by UIB, réaffirme son engagement en faveur de la culture en accompagnant le Festival International de Dougga pour la troisième année consécutive.

Cette fidélité s'inscrit dans une relation de confiance construite autour d'une conviction commune : la culture constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de dialogue entre les peuples et de valorisation durable du patrimoine. L'UIB à travers sa Fondation Arts & Culture by UIB avait également accompagné les deux concerts exceptionnels de la star internationale Bryan Adams organisés au mois de mai 2026 dans le cadre des célébrations de cette 50e édition, contribuant ainsi à renforcer le rayonnement international du festival.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lancement officiel de cette édition anniversaire a été annoncé lors de la conférence de presse tenue le 26 juin 2026 au Radisson Blu Hotel Tunis, en présence des représentants des médias, des partenaires institutionnels et des acteurs du monde culturel. Cette rencontre a permis de dévoiler les temps forts d'une programmation ambitieuse, conjuguant patrimoine, création contemporaine et ouverture sur les cultures du monde.

Depuis sa création en 1975, le Festival International de Dougga s'est imposé comme l'un des rendez-vous majeurs de la saison culturelle tunisienne. Son identité singulière repose sur la rencontre entre l'excellence artistique et la richesse d'un patrimoine universel exceptionnel. Au fil des décennies, il a accueilli des artistes de renommée internationale tout en offrant une scène privilégiée à la création tunisienne et arabe, contribuant ainsi au dialogue des cultures et à la démocratisation de l'accès à l'art.

À travers son soutien renouvelé, l'UIB et sa Fondation Arts & Culture by UIB poursuivent leur mission de promotion de la culture et du patrimoine comme facteurs de développement humain, d'inclusion et de transmission aux générations futures.

Monsieur Pierre Le Run, Directeur Général de l'UIB, a déclaré :

« En accompagnant le Festival International de Dougga pour la troisième année consécutive, l'UIB et sa Fondation Arts & Culture by UIB réaffirment leur conviction que la culture est un bien commun, un vecteur de dialogue et un moteur de développement durable. Soutenir cette 50e édition, organisée dans un site patrimonial d'exception reconnu par l'UNESCO, c'est contribuer à préserver un héritage universel tout en favorisant la création artistique et la rencontre des cultures. Nous sommes fiers d'accompagner un événement qui participe au rayonnement de la Tunisie et à la transmission de ses richesses culturelles aux générations futures. »

Cette édition anniversaire promet d'offrir au public une expérience artistique d'exception où se rencontrent musique, patrimoine et émotions partagées. Sous les étoiles de Dougga, les voix et les mélodies venues d'horizons divers résonneront au coeur de vestiges millénaires, transformant chaque soirée en un moment de célébration, de découverte et de communion culturelle.

À travers ce partenariat, l'UIB confirme son rôle de mécène engagé en faveur de la préservation du patrimoine, du soutien à la création artistique et du rayonnement culturel de la Tunisie, convaincue que la culture demeure l'un des plus puissants vecteurs de dialogue, d'ouverture et de développement durable.