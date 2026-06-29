Du 11 juillet au 13 août 2026, et sous le slogan « Endless Memories », Hammamet va vibrer aux rythmes de la 60ème édition anniversaire de son festival international. Le public pourra profiter des rendez-vous nocturnes, autour de la musique du monde, de la danse et du théâtre.

L'amphithéâtre verra défiler une succession d'artistes de renom : 32 spectacles sont programmés, avec une pléiade d'artistes venus de 12 pays : la Tunisie, le Liban, la Palestine, les USA, le Mali, l'Espagne, le Portugal, Cuba, la Turquie, le Maroc, l'Algérie et l'Italie. Une programmation éclectique a été minutieusement établie. Elle s'ouvre sur une sélection accrue d'artistes à succès.

En 2026, cette programmation sélective perpétue l'histoire du festival et de son identité mondialement connue et prisée. Depuis 1964, le FIH n'a cessé de briller et porte toujours aussi bien sa touche internationale, en attirant des artistes des quatre coins du monde, et qui arborent différents genres musicaux comme le Jazz, le Blues, le Fado, le Rock Alternatif, la musique africaine, le Tarab, les sonorités cubaines ou électroniques, en passant par l'arabe contemporain et les projets inédits.

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Le FIH se distingue par son histoire, son empreinte, son esprit et parvient à entretenir son éclat, depuis au moins 6 décennies. Son ouverture sur des thématiques universelles le démarque comme la liberté, l'humain, l'appartenance, l'exil, la paix, le déracinement.

Une programmation exceptionnelle, reflet de son époque

Fidèle à sa tradition, le FIH s'ouvrira avec la création théâtrale tunisienne « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi. Également programmées, les pièces « Jacaranda », texte d'Abdelhalim Messaoudi, mise en scène par Nizar Saidi, tout comme « Testostérone » de Cyrine Gannoun, et « Le jardin des amants » de Moez Achouri. Un rendez-vous chorégraphique sera assuré par Selim Ben Safia qui présente sa création « Labess » avec une installation scénographique de Nadia Kaabi-Linke.

Des virtuoses de la musique contemporaine répondront présents comme Dhafer Youssef, qui marque son grand retour avec son album « Shiraz ». La présence phare du palestinien Faraj Suleiman est attendue pour le 23 juillet, suivie de Marcel Khalife. Un florilège d'artistes libanais fera les beaux jours des spectateurs les plus mélomanes comme Yasmine Hamdan, Yara, Joseph Attieh, le pianiste Ghassan Yammine, ou encore Melhem Zein ou Cindy Latty. Le 11 août, Adam, s'emparera de la scène. Najat Ataâbou, une des pionnières de la chanson marocaine, les iconiques « Gnawa Diffusion » ou le groupe turc « Dedublüman » s'ajoutent à la liste. Un autre artiste malien est attendu : il s'agit de l'unique Salif Keïta.

Une présence musicale tunisienne recherchée va rythmer les nuits dansantes des fans. La sélection oscille entre alternatif, classique, et répertoire national connu comme celui de Noor Arjoun et Selim Arjoun, Outail Maaoui qui présentera son projet musical « Sada Atlas », Bouthaina Nabouli avec « Doulicha » ou Mehdi Mouelhi, avec « Nostaljica ». Chokri Bouzayen tiendra les rênes de la soirée du 25 juillet, organisée à l'occasion de la fête de la République et Sofia Sadok est programmée en guise de clôture le 13 aout, journée de la femme tunisienne. Un spectacle distingué « Aïta mon amour », signé Khalil Epi et la marocaine Widad Mjama célèbrera l'art marocain populaire de la « Aïta ».

Mariza, la reine du Fado portugais est également programmée, ainsi que l'espagnole « Bebe », les cubains « The Buena Vista Orchestra », le Jazzman Big Daddy Wilson et l'italien Mario Biondi.

Cette programmation anniversaire reste fortement ancrée dans son époque et promet divertissements, diversité, nostalgie et réflexions.

Programme officiel de la 60ème édition du FIH

11 juillet : « Les fugueuses » - de Wafa Taboubi - Tunisie

12 juillet : Dhafer Youssef - « Shiraz » - Tunisie

13 juillet : Yasmine Hamdan - Liban

14 juillet : Mehdi Mouelhi - « Nostaljica » - Avec Rana Zarrouk . Haytham Helal .

Mehdi Allani . Lassaad Sendy - Tunisie

15 juillet : Bebe - Espagne

17 juillet : Noor Arjoun X Selim Arjoun - Live With Orchestra - Tunisie

18 juillet : Yara - Liban

19 juillet : « Labess » de Selim Ben Safia avec une installation scénographique de Nadia Kaabi-Linke - Tunisie

20 juillet : Gnawa Diffusion - Algérie

21 juillet : Big Daddy Wilson - USA

22 juillet : Joseph Attieh - Liban

23 juillet : Faraj Suleiman - Palestine

24 juillet : Marcel Khalife - Liban

25 juillet : Chokri Bouzayen - Tunisie

26 juillet : Outail Maaoui - « Sada Atlas » avec Dali Chebil . Hatem Lajmi . Raoudha Abdallah - Tunisie

27 juillet : NORDO - Tunisie

28 juillet : The Buena Vista Orchestra - Cuba

30 juillet : Widad Mjama X Khalil Epi - « Aïta mon amour » - Maroc / Tunisie

31 juillet : Salif Keïta -Mali

1er août : Mariza - Portugal

2 août : Mario Biondi - Italie

3 août : Bouthaina Nabouli - « Doulicha » - Tunisie

4 août : Ghassan Yammine - « De Moi à Aznavour » - Liban

5 août : Jacaranda : texte : Abdelhalim Messaoudi : Mise en scène : Nizar Saidi - Tunisie

6 août : Melhem Zein - Liban

7 août : Dedublüman - Turquie

8 août : Najat Aâtabou - Maroc

9 août : Cindy Latty - Liban

10 août : « Testostérone » de Cyrine Gannoun - Tunisie

11 août : Adam - Liban

12 août : « Le jardin des amants » de Moez Achouri - Tunisie

13 août : Sofia Sadok - Tunisie