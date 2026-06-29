Afrique du Nord: Prix Abou el-Kacem Chebbi de la littérature arabe - Clôture des candidatures

Les auteurs de nouvelles ont jusqu'à ce mardi 30 juin pour soumettre leurs oeuvres à la 32e édition du prestigieux Prix Abou el-Kacem Chebbi (session 2026).

Le compte à rebours est lancé pour les écrivains du monde arabe. Selon un communiqué signé par le président du comité, Moncef Ouahaibi, le délai de rigueur pour postuler à cette distinction dédiée cette année au genre de la nouvelle expire demain.

Les critères d'éligibilité

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Pour espérer succéder aux précédents lauréats, les candidats doivent remplir des critères stricts. L'oeuvre doit être obligatoirement rédigée en arabe littéral. Il doit s'agir d'un ouvrage imprimé, publié par une maison d'édition en première édition. De plus, la date de parution doit s'inscrire entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2026, et le texte soumis ne doit avoir reçu aucun prix littéraire auparavant.

Modalités de participation

Ce prix, financé et décerné par la Banque de Tunisie (BT), impose un protocole d'envoi précis. Chaque postulant doit fournir son dossier en sept exemplaires papier, doublé d'une version électronique en format PDF ou Word.

Le dossier doit impérativement comporter une demande de candidature signée, avec légalisation de signature ou accompagnée d'une copie de la pièce d'identité ou du passeport, une notice biographique de l'auteur, ainsi que ses coordonnées complètes, notamment ses adresses postale et électronique.

Un prix honorifique pour l'ensemble d'une carrière

En marge de la compétition officielle, les organisateurs ont rappelé que, fidèlement aux éditions précédentes, le comité remettra également un Prix spécial honorifique. Cette distinction sera décernée à une figure de la scène culturelle afin de saluer l'ensemble de son oeuvre et de son parcours intellectuel.