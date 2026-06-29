Tunisie: Le pays lance le premier bateau de pêche artisanale à propulsion solaire et électrique en Méditerranée

La Tunisie a franchi une nouvelle étape dans sa transition énergétique en lançant, ce lundi 29 juin, la première sortie en mer d'un bateau de pêche artisanale fonctionnant entièrement grâce à une propulsion électrique alimentée par l'énergie solaire. Réalisée à Ajim, sur l'île de Djerba, cette expérimentation constitue une première à l'échelle de la Tunisie et de la région méditerranéenne.

Cette initiative est portée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord dans le cadre du projet « Décarboner le secteur de la pêche artisanale en Tunisie : promouvoir les énergies propres pour des communautés côtières durables », financé par le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO). Le programme vise à accélérer l'adoption des énergies renouvelables dans la pêche artisanale tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le prototype est équipé d'un moteur électrique spécialement conçu pour les embarcations de pêche côtière, d'une batterie rechargeable et de stations de recharge alimentées par l'énergie solaire. Ces infrastructures ont été installées au profit des Groupements de développement de la pêche maritime de Ghannouch, dans le gouvernorat de Gabès, et d'Ajim, dans le gouvernorat de Médenine.

Selon le WWF Afrique du Nord, cette expérience constitue la première démonstration concrète en Tunisie de la faisabilité d'une propulsion électrique alimentée par l'énergie solaire comme alternative aux moteurs fonctionnant aux carburants fossiles. Le projet positionne ainsi la Tunisie parmi les pays pionniers en Méditerranée dans la décarbonation du secteur de la pêche artisanale.

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Les responsables du projet estiment que cette technologie permettra de réduire les dépenses en carburant des pêcheurs, de limiter les émissions de dioxyde de carbone ainsi que les pollutions marine et sonore, tout en renforçant la résilience économique et environnementale des communautés côtières.

Déployé sur une période d'un an dans le golfe de Gabès, le projet prévoit l'équipement de huit bateaux de pêche artisanale avec des systèmes de propulsion électrique alimentés par l'énergie solaire. Il comprend également la formation de plus de 100 pêcheurs et représentants des institutions concernées, ainsi que la réalisation d'études et de recommandations destinées à accompagner les politiques nationales de transition énergétique dans le secteur de la pêche maritime.

Les promoteurs de cette initiative ambitionnent enfin de faire de cette expérimentation un modèle reproductible dans les différentes régions côtières tunisiennes et dans les autres pays du bassin méditerranéen, afin de soutenir le développement de l'économie bleue et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.