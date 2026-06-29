Tunisie: MSI 20000 - La BIAT célèbre 15 années de conformité et renouvelle son engagement d'excellence financière

29 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La BIAT annonce le renouvellement de sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator - Index 20000), marquant ainsi 15 années de conformité continue à cette norme de référence dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises.

La BIAT a reconduit sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator indice 20000) pour la quinzième année consécutive. Attribuée par l'organisme de certification international COFICERT, à l'issue d'un audit rigoureux fondé sur les états financiers approuvés par les commissaires aux comptes, cette certification évalue la performance des institutions selon deux axes fondamentaux : la solidité financière et la performance financière.

Elle constitue un indicateur reconnu des meilleures pratiques en matière de gestion et de gouvernance financière.

La remise officielle de cette certification s'est tenue le 25 juin 2026 à Euronext Paris, dans le cadre d'une cérémonie internationale réunissant des entreprises certifiées de différents pays ainsi que des représentants d'institutions de référence.

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À cette occasion, Elyes Jebir, Directeur Général de la BIAT, déclaré : « Atteindre 15 années de conformité à la norme MSI 20000 consacre la robustesse de notre modèle financier et la constance de nos exigences en matière de gouvernance. Cette reconnaissance internationale reflète notre capacité à inscrire la performance dans la durée et à inspirer durablement la confiance de l'ensemble de nos partenaires. »

Créée en 2008 dans le sillage de la crise financière internationale, la norme MSI 20000 s'impose aujourd'hui comme un repère fiable et indépendant de la qualité financière des entreprises, contribuant à renforcer leur attractivité, leur transparence et leur crédibilité auprès de leurs parties prenantes.

Forte de cette nouvelle distinction, la BIAT confirme que la solidité financière n'est pas seulement un indicateur de performance, mais le socle d'une ambition durable : accompagner, en toute confiance, les projets de ses clients et contribuer activement au développement économique.

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