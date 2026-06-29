Tunisie: Jusqu'à 80 000 euros d'aide - Ces pays qui ouvrent leurs portes aux Tunisiens

Face à la hausse du coût de la vie, aux difficultés du marché de l'emploi et à l'intérêt croissant des jeunes Tunisiens pour l'expatriation, plusieurs pays proposent aujourd'hui des dispositifs destinés à attirer de nouveaux habitants, des travailleurs qualifiés, des entrepreneurs ou des télétravailleurs.

Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas de programmes d'immigration gratuits ni de "cadeaux" accordés aux étrangers. Ces dispositifs répondent généralement à des objectifs précis : repeupler des régions rurales, soutenir l'innovation, attirer des investissements ou compenser le déclin démographique.

Pour les Tunisiens, certains de ces programmes peuvent constituer des opportunités réelles, à condition de remplir les critères exigés en matière de visa, de résidence ou d'activité professionnelle.

Irlande : jusqu'à 80 000 euros pour rénover un logement

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L'Irlande a mis en place le programme "Our Living Islands", qui s'inscrit dans une stratégie nationale visant à lutter contre le dépeuplement des îles situées au large de ses côtes. Ce dispositif, associé au programme de rénovation des logements vacants, permet d'accorder des aides pouvant atteindre jusqu'à 84 000 euros pour la réhabilitation d'habitations inoccupées ou dégradées.

L'aide concerne les logements construits avant 2007 et restés vacants pendant au moins deux ans. Les bénéficiaires doivent s'engager à faire du bien leur résidence principale ou à le proposer à la location de longue durée après les travaux. Les montants accordés varient en fonction de l'état du logement et de l'ampleur des rénovations nécessaires.

Ces mesures visent à attirer de nouveaux habitants et à soutenir l'activité économique locale dans plusieurs îles confrontées au vieillissement de leur population. Pour les ressortissants tunisiens, l'accès au programme demeure possible, mais il ne dispense pas des procédures d'immigration. L'obtention d'un visa, d'un titre de séjour ou d'un droit de résidence en Irlande reste une condition distincte et indispensable.

Italie : des aides pour s'installer dans les villages

Face au vieillissement de la population et à l'exode des habitants vers les grandes villes, plusieurs régions italiennes ont lancé des programmes destinés à attirer de nouveaux résidents dans les communes rurales ou montagneuses. En Sardaigne, les autorités régionales proposent une aide pouvant atteindre 15 000 euros pour l'achat ou la rénovation d'un logement dans une commune de moins de 3 000 habitants. L'objectif est de redynamiser les villages confrontés au déclin démographique et de soutenir l'économie locale.

Dans certaines zones de Toscane, des dispositifs similaires permettent d'obtenir des subventions variant généralement entre 10 000 et 30 000 euros, notamment dans les communes montagneuses ou les localités éloignées des grands centres urbains. Les aides ne couvrent toutefois qu'une partie des dépenses engagées et exigent souvent une participation financière du bénéficiaire.

Les candidats doivent généralement acquérir ou rénover un bien immobilier, y établir leur résidence principale et respecter les délais imposés par les autorités locales. Pour les ressortissants tunisiens, l'accès à ces dispositifs reste théoriquement possible, mais il suppose l'obtention préalable d'un visa ou d'un titre de séjour permettant une résidence légale en Italie. Les aides accordées ne constituent pas un droit automatique à l'immigration ou à la résidence permanente.

Espagne : les opportunités pour les télétravailleurs

L'Espagne a développé ces dernières années des programmes destinés aux travailleurs à distance et aux nomades numériques. Certaines régions peu peuplées proposent des aides financières aux nouveaux arrivants, notamment aux jeunes actifs.

Le pays a également créé un visa spécifique pour les travailleurs exerçant à distance pour des entreprises étrangères. Ce dispositif peut intéresser les Tunisiens travaillant dans les domaines du numérique, du conseil, de la programmation ou des services en ligne.

Portugal : un visa pour les travailleurs indépendants

Le Portugal s'est imposé ces dernières années comme l'une des destinations européennes les plus attractives pour les travailleurs à distance, les freelances et les entrepreneurs. Le pays propose notamment un visa destiné aux travailleurs disposant de revenus réguliers provenant de l'étranger, permettant de résider légalement sur le territoire portugais sous certaines conditions de ressources.

Des villes comme Lisbonne, Porto ou Madère ont développé des écosystèmes favorables aux télétravailleurs. Par ailleurs, certaines municipalités rurales cherchent à attirer de nouveaux habitants grâce à des projets de revitalisation locale, à des espaces de coworking et à des initiatives destinées à soutenir l'activité économique dans les régions confrontées au déclin démographique.

Chili : jusqu'à 77 000 dollars pour les start-up

Le programme Start-Up Chile est devenu une référence mondiale dans le soutien à l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs étrangers peuvent obtenir des financements, un accompagnement et un accès à des réseaux d'affaires.

Selon le niveau de développement du projet, les aides peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des entrepreneurs tunisiens disposant d'un projet innovant peuvent déposer leur candidature.

Canada : des programmes régionaux d'immigration

Certaines provinces canadiennes cherchent activement à attirer des travailleurs qualifiés.

Des programmes d'immigration régionale favorisent l'installation dans des villes ou des régions confrontées à des pénuries de main-d'oeuvre.

Bien qu'aucune aide financière directe ne soit systématiquement accordée, ces dispositifs offrent des perspectives réelles d'installation pour les Tunisiens qualifiés.

Allemagne : des opportunités pour les travailleurs qualifiés

Confrontée au vieillissement de sa population et à une pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs, l'Allemagne poursuit depuis plusieurs années une politique visant à attirer des travailleurs qualifiés étrangers. Les besoins concernent notamment les métiers de la santé, de l'ingénierie, de l'informatique, de l'industrie, de la logistique et des services techniques.

La nouvelle législation sur l'immigration des travailleurs qualifiés a également facilité l'accès au marché du travail pour certains profils étrangers. Plusieurs employeurs proposent des cours de langue, un accompagnement administratif ou une aide à l'installation afin de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants.

Pour les ressortissants tunisiens disposant des qualifications requises, l'Allemagne constitue aujourd'hui l'un des principaux marchés européens offrant des perspectives d'emploi et de résidence professionnelle.

Croatie : des logements à prix symboliques dans certaines communes

Plusieurs municipalités croates ont mis en place des programmes destinés à attirer de nouveaux habitants. Certaines maisons sont proposées à des prix très faibles sous conditions.

Les candidats doivent généralement être jeunes, ne pas posséder d'autre logement et s'engager à vivre sur place.

Japon : des aides dans les zones rurales

Afin de lutter contre le dépeuplement des campagnes, plusieurs collectivités japonaises proposent des aides financières aux nouveaux résidents.

Ces programmes concernent principalement les personnes souhaitant vivre et travailler dans des régions rurales. La maîtrise de la langue japonaise demeure toutefois une condition essentielle.

Suisse : des primes dans certains villages alpins

Le village d'Albinen, en Suisse, est devenu célèbre pour ses aides financières destinées aux nouveaux habitants. Les montants peuvent atteindre 25 000 francs suisses par adulte.

Toutefois, les conditions sont particulièrement strictes : achat d'un logement, résidence de longue durée et respect des exigences du droit suisse.

Une précision essentielle pour les candidats tunisiens

Ces dispositifs ne remplacent ni les visas, ni les permis de séjour, ni les procédures d'immigration.

Les aides financières ne sont généralement accordées qu'après l'installation ou après l'obtention du droit de résidence.

Pour les Tunisiens, les destinations les plus accessibles demeurent aujourd'hui l'Espagne, le Portugal, le Canada, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Chili, selon le profil professionnel, le niveau de qualification et le projet de vie.

Dans un contexte économique difficile, ces programmes constituent des pistes d'opportunités, mais ils exigent une préparation sérieuse, des ressources financières et le respect des règles migratoires propres à chaque pays.