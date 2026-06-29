Tunisie: Tunis - La municipalité démantèle des installations anarchiques autour de trois hôpitaux

La municipalité de Tunis a mené une opération de démantèlement de plusieurs kiosques et points de vente installés illégalement aux abords de l'Institut Salah Azaïez ainsi que des hôpitaux Hôpital Hédi Raïs et Hôpital La Rabta, dans le cadre d'une campagne de terrain visant à lutter contre l'occupation illicite du domaine public.

Selon un communiqué de la municipalité, cette intervention, menée en coordination avec les différentes parties concernées, a pour objectif de fluidifier la circulation des véhicules et des piétons et de garantir la sécurité des usagers fréquentant ces établissements de santé.

Les autorités municipales ont souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'application de la réglementation municipale et des efforts visant à améliorer le cadre urbain et à préserver l'ordre dans l'espace public.

La municipalité a, par ailleurs, annoncé que les campagnes de lutte contre les occupations anarchiques du domaine public se poursuivront de manière régulière dans différents quartiers de la capitale, afin de faire respecter la loi et de préserver l'esthétique des espaces publics.