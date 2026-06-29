Sénégal: Médina - Neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression de motocyclistes

Le Commissariat d'arrondissement de la Médina a interpellé neuf individus, dont une jeune fille, soupçonnés d'avoir participé à un braquage avec violence commis dans la nuit du 26 juin, a annoncé la Police nationale.

Selon les informations communiquées par les enquêteurs, les faits se sont produits aux environs de 5 heures du matin. Deux personnes, qui rentraient d'une boîte de nuit à bord d'une moto de marque Bajaj, auraient été prises pour cible par un groupe de jeunes circulant également à moto.

Les assaillants auraient d'abord tenté de les neutraliser à l'aide de gaz lacrymogène. Les victimes ayant réussi à s'échapper dans un premier temps, une course-poursuite s'est engagée jusqu'au niveau du feu tricolore situé à hauteur du siège de la RTS. Les suspects auraient alors percuté la moto des victimes avant de les frapper à l'aide d'un antivol et de pavés, leur causant des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de treize jours.

Alertée d'une agression en cours aux Allées du Centenaire, la Brigade de Recherches est rapidement intervenue. Deux suspects ont été interpellés en flagrant délit et leur motocyclette saisie, tandis que les autres membres du groupe prenaient la fuite.

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Les investigations menées à la suite des premiers interrogatoires ont permis aux policiers de localiser les autres présumés membres de la bande dans une chambre qu'ils occupaient aux Parcelles Assainies. Une opération de filature a conduit à l'interpellation de sept autres personnes, portant à neuf le nombre total de suspects arrêtés.

Les personnes interpellées ont été placées à la disposition des enquêteurs pour les besoins de la procédure. Le Procureur de la République a été informé et l'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités de chacun.