Afrique: Mondial 2026 - Ismaïla Sarr, Saïbari, Vozinha... les Africains régalent en Amérique

Le premier tour de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict, avec 9 pays africains qualifiés pour les 16es de finale, sur 10 participants. Une performance XXL portée par certains joueurs, qui rayonnent sur les pelouses nord-américaines.

En regardant le classement des buteurs de cette Coupe du monde, deux joueurs africains sont à la 3e place. On a d'abord Ismaïla Sarr, avec ses 3 réalisations. Le joueur de Crystal Palace, repositionné dans l'axe en deuxième mi-temps contre la Norvège, a claqué un doublé salvateur malgré la défaite (3-2). Puis, lors du large succès devant l'Irak (5-0), Iso a de nouveau trouvé la mire, avec une réalisation. Il a donc largement contribué à la qualification des Lions. Surtout, Ismaïla Sarr compte désormais 4 buts en 3 éditions de Coupe du monde. Il est désormais le meilleur buteur sénégalais dans la compétition, devant Pape Bouba Diop (3 réalisations). Par ailleurs, il est à 2 unités d'Asamoah Gyan, meilleur buteur africain de l'histoire du Mondial.

Du côté du Maroc, le grand artisan du parcours rayonnant au premier tour est Ismael Saïbari. Milieu offensif capable de jouer en 10 ou sur les côtés, il a été repositionné avant-centre par Mohamed Ouahbi. Une décision salutaire puisqu'il a été buteur lors des trois matchs de poule contre le Brésil, l'Écosse et Haïti. Il est devenu le premier Africain à scorer lors de trois matchs de suite en Coupe du monde. Meilleur buteur marocain au Mondial, il a aussi inscrit le but le plus rapide des Lions de l'Atlas (71 secondes face à l'Écosse). L'Afrique entière attend de le voir à l'oeuvre lors des 16es de finale contre les Pays-Bas.

Pape Gueye, Vozinha...

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« Il ne faut pas le laisser frapper ». Cette phrase d'un célèbre créateur de contenu marocain lors de la finale de la CAN 2025, doit désormais être distribuée à tous les adversaires du Sénégal. Le Lion a encore montré que sa patte gauche pouvait faire des ravages. La preuve, contre l'Irak, il a encore fait mouche avec un magnifique doublé. Les supporters sénégalais espèrent encore le voir à l'oeuvre lors du 16e de finale contre la Belgique.

Le Cap-Vert, qualifié pour les 16es de finale du Mondial 2026, pour sa première participation, peut remercier Vozinha, son gardien de but. Même si les Requins bleus n'ont gagné aucun match, ils ont récolté trois nuls pour finir 2es derrière l'Espagne. Le portier de 40 ans a écoeuré ses adversaires avec des parades décisives (7 contre l'Espagne). Il a réalisé 2 clean sheets en 3 sorties. La grande classe.

D'autres Africains ont aussi été à la hauteur. On pense notamment à Achraf Hakimi (Maroc), Képin Diatta (Sénégal), Yan Diomandé (Côte d'Ivoire), Yoane Wissa (RD Congo). Place désormais aux 16es de finale pour voir leur confirmation, ou l'émergence de nouveaux héros.