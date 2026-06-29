L'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi) tiendra sa 26è Assemblée générale annuelle (Aga) à Nairobi, au Kenya, du 30 Juin au 3 Juillet 2026. Selon un communiqué de presse, l'événement réunira des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des institutions de financement du développement et des dirigeants du secteur privé venus d'Afrique et d'ailleurs.

Organisée sous le thème «Renforcer l'Afrique : risques maîtrisés, croissance stimulée», l'Aga intervient à un moment charnière pour le continent, alors que les institutions africaines cherchent à mobiliser davantage d'investissements, à renforcer la résilience économique du continent et à accélérer son développement durable.

L'édition 2026 marque également une étape importante dans l'histoire d'Atidi, car elle célèbre les 25 ans de l'organisation et rend hommage à un quart de siècle d'engagement en faveur du commerce, de l'investissement et de la transformation économique de l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Organisée en partenariat avec le gouvernement du Kenya, l'Aga offrira une plateforme de dialogue de haut niveau sur l'avenir du financement du développement africain, et réunira des dirigeants des secteurs public et privé afin d'explorer comment des financements innovants, des solutions d'atténuation des risques et des institutions africaines renforcées peuvent catalyser les investissements et accélérer la croissance sur l'ensemble du continent.

L'un des temps forts du programme sera la table ronde des dirigeants, qui examinera comment l'Afrique peut construire un écosystème de financement du développement plus résilient et autonome face à l'évolution des flux de capitaux mondiaux, à la pression croissante de la dette et à la demande grandissante d'investissements dans les infrastructures et l'industrie.

Dans le cadre des célébrations marquant le 25è anniversaire d'Atidi, un hommage sera rendu aux membres fondateurs d'Atidi et reviendra sur l'évolution de l'organisation au cours du dernier quart de siècle. Depuis sa création, ATIDI a facilité des investissements de plus de 93 milliards de dollars américains dans des secteurs économiques stratégiques à travers l'Afrique.

Le Professeur Kelly Mua Kingsly, président du conseil d'administration d'Atidi, a déclaré : « C'est une excellente occasion de célébrer 25 ans d'engagement pour apporter des solutions africaines aux défis africains. Alors que le continent cherche à mobiliser davantage d'investissements et à accélérer son développement, les institutions africaines ont un rôle de plus en plus important à jouer. Cette assemblée générale annuelle réunira des dirigeants de tout le continent et d'ailleurs afin d'explorer comment les partenariats, l'innovation et l'atténuation des risques peuvent contribuer à mobiliser les capitaux nécessaires pour soutenir l'avenir de l'Afrique.».

Manuel Moses, directeur général d'Atidi, a déclaré : «Des solutions africaines pour l'Afrique" reflète notre conviction que les ambitions de développement du continent seront réalisées grâce à des institutions solides, à l'innovation et à une collaboration plus efficace. Cette assemblée générale annuelle offre une occasion unique aux décideurs politiques, aux investisseurs et aux partenaires au développement de se réunir et de discuter de solutions concrètes susceptibles de contribuer à mobiliser des investissements à grande échelle, de renforcer la résilience et de soutenir une transformation économique durable en Afrique. ».