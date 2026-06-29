Afrique: Transformation industrielle, agricole et énergétique - Un prêt de 268 millions de dollars de la Bidc à l'Etat de Taraba au Nigeria

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et le Gouvernement de l'État de Taraba (République fédérale du Nigéria) ont signé, le 26 juin 2026, trois accords de prêt majeurs d'un montant total de 268 millions de dollars américains.

De gauche à droite, Dr Agbu Kefas, Gouverneur exécutif de l'État de Taraba et Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration Selon un communiqué de presse, les accords ont été signés au siège de la Bidc par Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration et Dr Agbu Kefas, Gouverneur exécutif de l'État de Taraba, à la tête d'une délégation de haut niveau composée de responsables gouvernementaux, de conseillers techniques et de partenaires au développement.

Le dispositif de financement s'articule autour de trois interventions stratégiques. Il s'agit d'un montant de 91,23 millions Usd pour la phase I d'un parc industriel intégré, conçu comme un pôle logistique et manufacturier multi-clusters visant à attirer les investissements privés, stimuler la création de valeur et générer des emplois.

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Il y a également 79,21 millions Usd pour l'aménagement de 10 000 hectares de rizières irriguées, ainsi que pour la mise en place d'unités modernes de transformation et de décorticage, afin de renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations de riz. Et enfin, 98,19 millions Usd pour le financement d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW à Jalingo, destinée à améliorer la fiabilité du réseau électrique, élargir l'accès à une énergie propre et soutenir la croissance industrielle.

Ces projets, explique-t-on, sont pleinement alignés avec la stratégie Gro (croissance, résilience et optimisation) de la Bidc, qui privilégie les investissements à fort impact économique, social et environnemental en Afrique de l'Ouest. « En investissant simultanément dans les infrastructures industrielles, les chaînes de valeur agricoles et les énergies renouvelables, la Bidc met en oeuvre un programme de développement intégré à fort impact durable à l'échelle régionale. Ce partenariat illustre notre engagement à bâtir des économies résilientes et compétitives en Afrique de l'Ouest. », a déclaré Dr Donkor.

Le Gouverneur Kefas a pour sa part qualifié ces accords d'étape transformationnelle pour l'État de Taraba. « Ce financement, mobilisé grâce à notre partenariat avec la BIDC, jette les bases d'une transformation économique en renforçant l'industrie, en améliorant la sécurité alimentaire et en élargissant l'accès à une énergie fiable et durable au bénéfice des populations de l'État de Taraba. », a dit M. Kefas. De manière globale ces projets devraient positionner l'État de Taraba comme un pôle industriel et agricole de premier plan au Nigéria, tout en contribuant à la transition vers une économie à plus faible émission de carbone.

Pour la Bidc, ces accords consolident davantage son rôle d'institution de financement du développement régionale de référence, engagée dans la promotion des infrastructures durables et la transformation économique en Afrique de l'Ouest.