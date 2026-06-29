Tunisie: Des accidents de plus en plus mortels, l'expert Anis Ben Hassoun réclame le radar intelligent

L'arsenal répressif routier devrait faire sa révolution numérique pour endiguer l'hécatombe sur l'asphalte. C'est ce que prône Anis Ben Hassoun, expert international en sécurité routière. Car malgré une baisse globale des sinistres suite aux accidents de la route, le nombre de décès grimpe en flèche. Et pour briser ce paradoxe l'expert appelle au déploiement de la vidéo-verbalisation et à l'activation urgente du permis à points.

En effet, invité ce matin du lundi 29 juin 2026 au micro de Jawhara FM, M. Ben Hassoun a indiqué que la Tunisie a un besoin vital de structurer une stratégie nationale unifiée, transversale et inclusive, fusionnant les compétences des ministères régaliens et le dynamisme de la société civile. Les initiatives isolées ou sectorielles ayant démontré leurs limites, seule une approche globale permettra d'obtenir des indicateurs tangibles selon l'intervenant.

Anis Ben Hassoun a a mis en exergue un paradoxe particulièrement inquiétant : « si le volume global des accidents enregistre une baisse relative, la courbe de la mortalité et l'indice de gravité des chocs affichent une trajectoire ascendante alarmante ». Face à cette situation, l'expert affirme que les traditionnelles amendes forfaitaires ne sont plus dissuasives.

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Il préconise l'abandon des méthodes de contrôle statiques au profit d'un système de contrôle automatisé et numérique permanent, s'appuyant sur des radars de nouvelle génération et des caméras intelligentes capables de verbaliser sans interférence humaine. « L'histoire récente montre que le comportement des usagers se relâche dès que la surveillance faiblit, à l'instar du décret sur la ceinture de sécurité obligatoire de 2017, dont l'immense ferveur citoyenne initiale s'est progressivement estompée », a-t-il constaté.

Motos et piétons : les catégories les plus exposées au danger

Pour rétablir l'équité devant la loi et recadrer les conducteurs récidivistes, l'expert exige l'activation immédiate des verrous législatifs dormants. Anis Ben Hassoun cible en priorité les automobilistes à haut niveau de revenus, totalement insensibles au coût financier des contraventions. Il préconise également la mise en oeuvre effective du permis de conduire à points ainsi que le durcissement des procédures de suspension de validité du titre de conduite.

La protection des usagers vulnérables constitue l'autre grand chantier de sa feuille de route. Les données de la sécurité routière révèlent que les piétons représentent désormais un tiers des victimes mortelles dans le pays, tandis que les deux-roues motorisés sont impliqués dans plus de 40 % des accidents corporels. Pour stopper cette dynamique, l'expert exhorte les municipalités à faire appliquer la réglementation sur les priorités de passage et à investir massivement dans l'aménagement de passages piétons sécurisés, modernes et inclusifs, spécifiquement adaptés aux contraintes de mobilité des personnes à besoins spécifiques.