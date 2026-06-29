Tunisie: L'excellence tunisienne aux standards internationaux - Une distinction singulière pour le Groupe SFBT lors de la Cérémonie Euronext à Paris

Le Groupe SFBT, fleuron industriel tunisien et acteur économique de premier plan, a été mis à l'honneur par COFICERT et Euronext pour la solidité de sa performance financière et la qualité exemplaire de sa gouvernance. Cette reconnaissance consacre une trajectoire durable fondée sur la transparence, la conformité et la confiance.

Le siège d'EURONEXT à Paris a accueilli hier, le 25 juin, la cérémonie officielle de remise des certifications MSI 20000®, marquant une étape historique pour le rayonnement de l'industrie tunisienne à l'échelle internationale. Lors de ce rendez-vous de haut niveau, qui a réuni près de 50 institutions et organisations issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, le Groupe SFBT a fait l'objet d'une distinction singulière, récompensant la rigueur de sa gestion et la transparence de son modèle.

Une reconnaissance institutionnelle à Euronext Paris

Dans ce cadre, le Directeur Général du Groupe SFBT, Monsieur Elyes FAKHFAKH, a été le seul dirigeant d'entreprise invité à intervenir aux côtés d'institutions financières et d'organismes de certification internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son intervention, il a déclaré :

« J'y vois non seulement une reconnaissance de la performance du Groupe SFBT que j'ai l'honneur de diriger, mais également celle de la capacité des entreprises tunisiennes à évoluer selon les meilleurs standards internationaux de gouvernance, de transparence et de performance durable. »

Une trajectoire de 18 années de conformité continue et de performance durable

Cette distinction consacre une trajectoire structurée autour de deux piliers :

18 années de conformité continue : depuis 2008, la SFBT respecte sans interruption les exigences de la norme internationale MSI 20000®, fondée sur la fiabilité et la transparence de l'information financière.

: depuis 2008, la SFBT respecte sans interruption les exigences de la norme internationale MSI 20000®, fondée sur la fiabilité et la transparence de l'information financière. Une performance durable d'excellence : depuis 2020, le Groupe maintient un score supérieur à 160/200, au-delà des seuils de certification (100/200) et d'excellence (150/200), atteignant 160,982/200 en 2025.

Ces résultats reflètent la robustesse des dispositifs de contrôle interne, la qualité de l'information financière et la solidité des fondamentaux du Groupe.

Une démarche pionnière de conformité et de transparence dans la région

Introduit en Bourse en 1990 et parmi les principales capitalisations de la Bourse de Tunis, le Groupe SFBT s'est imposé comme un acteur économique de référence.

À la suite de la crise financière de 2008, le Groupe a engagé volontairement une démarche de certification MSI 20000®, dans une logique de renforcement de la confiance des marchés.

Cette initiative en fait :

La première institution certifiée en Tunisie et au Maghreb ;

L'une des premières sociétés cotées de la région MENA engagées dans cette voie ;

Un acteur précurseur à l'échelle africaine.

Cette démarche repose sur des audits indépendants garantissant la fiabilité de l'information financière et la maîtrise des processus de contrôle.

Une architecture de conformité alignée sur les standards internationaux

Au-delà de la dimension financière, la rigueur du Groupe s'inscrit dans un système intégré de management conforme aux standards internationaux :

Qualité et sécurité alimentaire : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000

Environnement et santé-sécurité : ISO 14001, ISO 45001

Sécurité de l'information : ISO 27001

Gestion de l'énergie : ISO 50001

Cet ensemble traduit une approche globale de la gouvernance, où conformité, maîtrise des risques et transparence constituent des leviers de performance durable, portés par une culture d'entreprise structurée et pérenne.

Monsieur Elyes FAKHFAKH, directeur général SFBT a souligné que cette reconnaissance dépasse la performance financière pour consacrer une vision de long terme, une discipline de gestion et un engagement collectif construit sur plus d'un siècle d'histoire.

Une vision de long terme fondée sur la gouvernance et la transparence comme leviers de performance durable

Dans un environnement mondial marqué par l'incertitude et l'accélération des transformations, Monsieur Elyes FAKHFAKH, directeur général SFBT a déclaré :« La performance économique durable ne peut être dissociée de la qualité de la gouvernance, de la transparence des pratiques et du respect des engagements envers l'ensemble des parties prenantes. »

Hommage aux équipes et à la gouvernance du Groupe

Le Directeur Général a salué l'engagement des collaborateurs, dont la mobilisation quotidienne constitue un pilier central de la performance et de la résilience du Groupe.

Il a également exprimé sa reconnaissance au Conseil d'administration et aux actionnaires pour leur confiance, leur vision de long terme et leur exigence en matière de gouvernance.

Conclusion

Cette distinction internationale confirme la pertinence d'un modèle de gouvernance et de gestion développé en Tunisie et aligné sur les standards internationaux les plus exigeants.

En combinant 18 années de conformité continue à la norme MSI 20000® avec un dispositif global de certifications internationales, le Groupe SFBT consolide une approche dans laquelle transparence, gouvernance et discipline de gestion constituent des leviers durables de compétitivité, de confiance et de création de valeur.