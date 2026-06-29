Tunisie: Entreprises - L'identifiant numérique devient indispensable dès le 1er juillet

29 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Registre National des Entreprises (RNE) a annoncé qu'il mettra en application des prestations 100% numériques, à partir du 1er juillet 2026.

Selon un communiqué publié, dimanche, le RNE a invité les entreprises à obtenir, dès maintenant, leur identifiant numérique afin d'accéder à la plateforme et de réaliser l'ensemble de leurs transactions et déclarations en ligne.

Il a rappelé, dans ce cadre, que les personnes morales peuvent accomplir plusieurs procédures en ligne, via l'application « DIGIGO », qui se veut un certificat d'identité numérique sur permettant aux personnes morales de s'authentifier et de signer électroniquement des documents en toute sécurité.

Pour ce qui est des particuliers, ils peuvent recourir à l'application « Houwiyeti » (Mon Identité), en introduisant leurs numéros de cartes d'identités nationales, pour bénéficier des prestations du RNE, en toute sécurité.

Le RNOE avait annoncé, dernièrement, que l'obtention d'un identifiant numérique devenait une étape indispensable pour réaliser les transactions facilement.

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