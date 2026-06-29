Tunisie: Exportation des dattes - Le pays prépare la prochaine campagne et cible de nouveaux marchés

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a appelé à une préparation anticipée de la prochaine campagne d'exportation des dattes, soulignant le caractère stratégique de cette filière pour l'économie tunisienne. Lors d'une réunion de coordination tenue vendredi 26 juin 2026, il a insisté sur la nécessité d'améliorer l'organisation du secteur, de renforcer la compétitivité des exportations et de poursuivre la conquête de nouveaux marchés.

La réunion a rassemblé les représentants des différentes parties prenantes de la filière, notamment les structures administratives, financières et les professionnels du secteur. Elle a été consacrée à l'évaluation de la campagne d'exportation écoulée et à la préparation de la prochaine saison.

À cette occasion, Samir Abid a rappelé que les dattes constituent un secteur stratégique et un levier essentiel des exportations tunisiennes. Il a indiqué que la campagne précédente avait été marquée par des difficultés, principalement en matière de commercialisation, ce qui impose une évaluation approfondie afin de mieux anticiper les prochaines échéances.

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Le ministre a souligné que cette préparation doit couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'entretien des oasis jusqu'au transport, au stockage et à l'exportation des dattes. Il a également annoncé le démarrage prochain des expéditions vers les marchés lointains, notamment la Malaisie, l'Indonésie et d'autres pays asiatiques.

Samir Abid a, par ailleurs, plaidé pour une nouvelle approche visant à faire des exportations de dattes une activité continue tout au long de l'année, plutôt qu'une opération strictement saisonnière. Cette stratégie repose à la fois sur le renforcement des positions de la Tunisie sur ses marchés traditionnels et sur la prospection de nouveaux débouchés à l'international.

Le ministre a appelé l'ensemble des intervenants de la filière, agriculteurs, producteurs et exportateurs, à participer activement aux préparatifs en cours et à contribuer à une meilleure organisation du secteur afin d'optimiser les opérations de stockage, de commercialisation et d'exportation.

Les discussions ont également porté sur les moyens de soutenir les petits exportateurs, notamment à travers la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, un meilleur accompagnement des opérateurs, la simplification des procédures d'exportation ainsi que le renforcement de la protection des marques des dattes tunisiennes.

Au cours de la réunion, une présentation a également été consacrée aux principaux indicateurs de la filière. Il en ressort que les dattes constituent le deuxième produit agroalimentaire le plus exporté par la Tunisie et que la valeur des exportations du secteur poursuit une évolution à la hausse, confirmant son rôle majeur dans le commerce extérieur du pays.