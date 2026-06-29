Tunisie: Première navigation d'une embarcation de pêche artisanale propulsée par l'énergie solaire

TUNIS — La première navigation opérationnelle en Tunisie d'une embarcation de pêche artisanale fonctionnant entièrement grâce à une propulsion électrique alimentée par l'énergie solaire a eu lieu, lundi, 29 juin 2026 à Ajim, sur l'île de Djerba, a indiqué WWF Afrique du Nord, dans un communiqué publié lundi.

Organisée par le WWF Afrique du Nord, cette expérience pilote inédite constitue une étape majeure, en faveur de la transition énergétique et de la protection du milieu marin, d'autant plus qu'elle est la première démonstration concrète en Tunisie de l'utilisation d'un système de propulsion électrique solaire sur une embarcation de pêche artisanale. Elle démontre qu'une alternative crédible, performante et durable aux moteurs thermiques est aujourd'hui, envisageable pour les communautés de pêcheurs.

Au-delà de son importance nationale, cette initiative positionne la Tunisie parmi les pays pionniers du bassin méditerranéen en matière de décarbonisation de la pêche artisanale et ouvre la voie au développement de solutions innovantes conciliant préservation des ressources marines, transition énergétique et économie bleue durable.

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De même, le site d'Ajim a été retenu pour accueillir cette première démonstration en raison du dynamisme de sa communauté de pêcheurs artisanaux, de l'engagement des acteurs locaux en faveur de la transition énergétique et des conditions d'ensoleillement particulièrement favorables à l'exploitation de l'énergie solaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Décarbonisation de la pêche artisanale en Tunisie : Promotion de l'énergie propre pour des communautés côtières durables », financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni. Le projet vise à accélérer la transition vers les énergies propres dans le secteur de la pêche artisanale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer les conditions de vie des pêcheurs et à préserver les écosystèmes marins.

Ce projet répond aux défis croissants auxquels est confrontée la pêche artisanale tunisienne, notamment l'augmentation continue du coût des carburants fossiles, qui représente une part importante des charges d'exploitation des pêcheurs, ainsi qu'à la nécessité d'accompagner les engagements nationaux et internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre le changement climatique.

Mis en oeuvre sur une période de douze mois dans le Golfe de Gabès, le projet vise à démontrer la faisabilité technique et économique de l'utilisation des énergies propres dans la pêche artisanale, tout en développant des mécanismes de financement innovants favorisant le déploiement de cette technologie à plus grande échelle.

Le projet prévoit notamment, l'équipement de huit embarcations de pêche artisanale avec des systèmes de propulsion électrique alimentés par l'énergie solaire, le renforcement des capacités de plus de 100 pêcheurs et représentants des institutions concernées, et la réalisation d'analyses techniques, économiques et de recommandations destinées à accompagner l'élaboration des politiques nationales relatives à la transition énergétique dans le secteur de la pêche.

La démonstration reposera sur un système intégré comprenant un moteur électrique spécialement conçu pour la navigation côtière des embarcations de pêche artisanale, d'une batterie rechargeable garantissant l'autonomie nécessaire aux sorties en mer.

Il s'agit également, d'une station de recharge alimentée par énergie solaire photovoltaïque, installée au profit des Groupements de Développement de la Pêche à Ghannouch (Gouvernorat de Gabès) et à Ajim (Gouvernorat de Médenine), permettant aux pêcheurs de recharger leurs batteries grâce à une énergie propre et renouvelable.

Cette initiative permettra une réduction des dépenses liées au carburant pour les pêcheurs artisanaux, ainsi que des risques de pollution marine liés aux hydrocarbures, une diminution des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et de la pollution sonore générée par les moteurs thermiques conventionnels.

En outre, une amélioration de la qualité de l'air dans les zones côtières, un renforcement de la résilience économique et sociale des communautés de pêcheurs, et une mise à disposition d'un modèle pilote reproductible dans d'autres régions de Tunisie et dans les pays du bassin méditerranéen, comptent parmi les impacts attendus de cette initiative.