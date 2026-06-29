Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay balayés du Runball

Les Ankoay 3x3, engagés sous le nom d'Antananarivo au Challenger Runball de La Réunion, n'ont pas franchi le cap des phases de poules. Les Malgaches repartent néanmoins avec de précieux points pour le classement mondial.

Le défi était de taille. Après avoir remporté le Lite Quest de Maevatanana au mois de mai, la formation malgache Antananarivo retrouvait un niveau de compétition nettement plus relevé ce week-end au Challenger Runball de Saint-Denis de La Réunion. Face à des équipes européennes rompues aux joutes internationales, les représentants malgaches ont vu leur aventure s'arrêter dès la phase de groupes.

Avant d'intégrer le tableau principal, les Ankoay avaient pourtant parfaitement négocié leur tour de qualification. Ils ont d'abord arraché une courte mais précieuse victoire contre Alger, représentant de l'Algérie (15-14), au terme d'une rencontre particulièrement disputée. Quelques heures plus tard, ils ont confirmé leur montée en puissance en dominant Tan-Tan, porte-fanion du Maroc, sur le score de 18 à 10, validant ainsi leur billet pour les phases de poules.

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Le tirage ne leur a cependant laissé aucun répit. Opposés à Vienne (Autriche), les Malgaches ont rapidement été mis sous pression par l'adresse extérieure et l'expérience de leurs adversaires. Les Autrichiens se sont imposés 22 à 11, profitant de leur réussite à longue distance pour creuser rapidement l'écart.

Dos au mur, Antananarivo devait impérativement s'imposer lors de son deuxième match face à Bordeaux.

Belle agressivité

Les Malgaches ont livré une prestation beaucoup plus aboutie. Longtemps au coude-à-coude avec les Français, ils ont fait preuve d'une belle agressivité et d'une meilleure maîtrise collective. Mais la victoire leur a échappé d'un souffle (17-18), mettant un terme à leur parcours dans cette étape du circuit international.

Des points précieux pour la route olympique

Malgré cette élimination prématurée, ce déplacement est loin d'être sans intérêt pour les Ankoay. Le Challenger Runball figure parmi les tournois homologués par la Fédération internationale (FIBA) et distribue des points comptant pour le classement mondial individuel et national.

Dans le basket 3x3, ce classement constitue un élément stratégique. Les performances enregistrées tout au long de la saison permettent d'améliorer le rang mondial des joueurs et de leur fédération. Ce positionnement est déterminant dans la course à la qualification olympique, les meilleures nations bénéficiant d'un accès privilégié aux tournois qualificatifs et, pour certaines, d'une qualification directe.

En se mesurant à des formations expérimentées comme Vienne et Bordeaux, les Ankoay poursuivent ainsi leur apprentissage du très haut niveau. Si le résultat sportif reste frustrant, les rencontres disputées à La Réunion enrichissent leur expérience internationale et alimentent leur capital de points, un investissement indispensable dans la perspective des prochaines échéances continentales et du long chemin menant aux Jeux olympiques.