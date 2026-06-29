Madagascar: Environnement - La sécheresse frappe la région de Menabe

Menabe fait face à plusieurs défis environnementaux. Les effets du changement climatique commencent à se faire sentir dans cette région. « La population se plaint, les ressources en eau s'épuisent.

Le long des RN35 et RN34, le constat est frappant : les rivières sont totalement à sec », a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Nolave Luck Aristide Andriatsihala, dans le cadre de l'ouverture des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement, de la Journée internationale de la biodiversité et de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, qui se tiennent les 28 et 29 juin à Morondava. Morondava subit également l'envasement du fleuve Betania.

« Le fleuve Betania, qui permet l'accès des bateaux au port de Morondava, subit un fort envasement causé par l'accumulation de sable et d'alluvions provenant du fleuve Dabaraha », enchaîne le ministre.

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La dégradation de l'aire protégée de Menabe Antimena entraîne de graves crises environnementales, au premier rang desquelles figure la sécheresse. La région a accueilli ces trois célébrations pour interpeller et mobiliser la population afin qu'elle s'implique activement dans la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la sécheresse ainsi que le tarissement des ressources en eau.

Pour marquer l'événement, plusieurs actions phares y ont été menées. Un grand carnaval a traversé les rues de Morondava afin de sensibiliser les habitants à la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles. Un nettoyage d'envergure de la plage a été organisé pour contribuer activement à la protection de la biodiversité marine.