Madagascar: Télécommunications - Airtel Madagascar lance le préfixe 035

Airtel Madagascar lance un nouveau préfixe, en ce mois de juin. Ses abonnés croissent et dépassent le cap de 5 millions d'actifs.

« L'introduction du préfixe 035 marque une étape structurante dans notre développement. Elle reflète la croissance soutenue d'Airtel Madagascar et notre engagement à accompagner durablement les besoins de connectivité et d'inclusion financière des Malagasy. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre, avec un réseau plus accessible pour tous », déclare Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar.

Les premiers numéros commençant par 035 sont disponibles depuis le 22 juin 2026 dans l'ensemble du réseau de distribution d'Airtel Madagascar.

Avec les numéros commençant par 035, les abonnés accèdent à l'intégralité des offres Airtel, à savoir: appels, internet, services digitaux et Airtel Money. Les opérations financières comme les transferts, les paiements, les dépôts et les retraits, ainsi que l'interconnexion avec les banques, les plateformes numériques et les systèmes d'authentification, restent entièrement opérationnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet opérateur téléphonique rassure ses clients que l'introduction du préfixe 035 n'aura aucun impact pour les clients disposant déjà d'un numéro 033. Ces numéros restent pleinement valables, sans aucune démarche à effectuer. « Tous continuent de bénéficier des mêmes services, avec une expérience fluide et continue », précise l'opérateur.