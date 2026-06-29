Madagascar: Judo - Open de Johannesburg - Le pays brille avec trois médailles d'or

29 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'Open de Johannesburg a pris fin hier. La délégation malgache a brillamment remporté trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze.

Belle moisson. Les porte-fanions malgaches à l'Open africain de Johannesburg, qui a pris fin hier, ont raflé trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze. Le multiple champion national des jeunes et seniors, Kevin Emilson Ralevazaha, a ouvert le compteur lors de la Coupe d'Afrique des juniors, vendredi. Le judoka du Family Judo d'Antsirabe s'est hissé sur la plus haute marche du podium des -66 kg.

« Ry Tanindrazanay Malala » avait résonné dans la salle de compétition le jour de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance. Kevin a battu en finale le Sud-Africain Llewellyn Jones après sa victoire contre un autre Sud-Africain, Sinqobile Shongwe. « Je suis très content d'avoir remporté la médaille d'or en ce jour de la fête nationale, que je dédie à mes compatriotes (...)

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La finale a été plus rude, surtout avec la chaleur ici. J'étais un peu essoufflé, mais finalement je l'ai fait », a confié Kevin Ralevazaha. Surclassé, il a également été en lice chez les seniors et a été éliminé en demi-finale par le Saoudien Sughayyir Alhassan après ses victoires contre le Zambien Simon Zulu et le Mozambicain Sando Amilcar. Une autre Ralevazaha, Natacha Emiliame Razafindrakalo, a arraché pour sa part la médaille d'or des -48 kg. Natacha s'est imposée hier en finale contre l'Angolaise Maria Segunda. En demi-finale, elle avait éliminé la Burundaise Kanyamuneza après avoir écarté, en phase de poule, la Botswanaise Pine Moreosele.

Revers

L'auteur de la troisième médaille d'or est Angelo Yacinthe Rakotonandrasana chez les -60 kg. Il s'est imposé contre le Sud-Africain Mosa Thetsane en duel final. Angelo avait écarté le Sud-Africain Schultz Dewald en demi-finale après ses victoires au premier tour contre le Sud-Africain Bobi Hlobanisa puis le Saoudien Aldossari. L'olympienne de Paris 2024, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, a échoué en finale, battue par sa dauphine au classement mondial, l'Angolaise Diassonema, championne d'Afrique en titre.

Au premier combat, Laura avait disposé de la Sud-Africaine Anastasya Neneva. Ryan Ravelojaona, chez les -73 kg, a lui aussi perdu en finale contre l'Allemand Jannick Wenzel. Il a dominé le Sud-Africain Moagi Molele en demi-finale. Exempté du premier tour, Ryan avait battu le Saoudien Fares Aljohar au second tour. Et la médaille de bronze a été l'oeuvre de Hasina Andraina Randriamiary en Coupe d'Afrique des cadets -50 kg. Les jeunes ont ainsi excellé à ce tournoi international en Afrique du Sud.

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