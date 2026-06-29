La section départementale de l'Amicale des adjoints au maire du Sénégal a tenu une assemblée générale à Mbour, le week-end dernier. Placée sous la direction du président national et départemental, Joseph Diab, et de l'adjoint au maire Bayaty Babou, la rencontre a permis d'examiner l'état d'avancement des dossiers majeurs de la corporation.

Les adjoints au maire du département de Mbour ont fait le point, le week-end dernier, sur les principales préoccupations liées à l'exercice de leur mandat. Réunis en assemblée générale dans la cité balnéaire, les élus locaux ont passé en revue des sujets structurants pour l'avenir de leurs fonctions, notamment le statut de l'élu local, la formalisation de leur cadre associatif, la question des indemnités et la délicate question de la délégation de pouvoirs.

Placée sous la présidence de Joseph Diab, président national et départemental de l'Amicale, et de Bayaty Babou, adjoint au maire, cette rencontre a d'abord été l'occasion de saluer les avancées significatives enregistrées récemment. L'amélioration de la prise en charge financière a été particulièrement soulignée par les participants, qui ont rappelé que leurs indemnités sont passées d'environ 40.000 à 150.000 francs CFA, une revalorisation jugée conséquente. Cette augmentation est perçue comme une reconnaissance des responsabilités croissantes assumées au quotidien dans la gestion des Collectivités territoriales.

Une audience présidentielle en ligne de mire

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Au-delà des acquis, les échanges ont surtout permis de réaffirmer des revendications stratégiques. Les adjoints au maire souhaitent désormais disposer d'un véritable statut de l'élu local, incluant des droits sociaux tels qu'une indemnité compensatrice ou une retraite après plusieurs mandats. La formalisation juridique de leur association a également été évoquée, afin de renforcer leur capacité d'influence et de représentation auprès des autorités centrales. Dans la même dynamique, ils ont exprimé le voeu de bénéficier d'un passeport de service pour faciliter leurs déplacements dans le cadre de la coopération décentralisée.

Les responsables de l'Amicale ont reçu les félicitations des participants pour les démarches engagées en vue d'obtenir une audience avec le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Les adjoints souhaitent saisir cette occasion pour remercier le Président de la République pour les acquis obtenus sous son mandat, tout en plaidant pour de nouvelles réformes en faveur des élus locaux.

Paiement simultané et délégation de pouvoirs : les dossiers qui fâchent

Si la hausse des indemnités est un motif de satisfaction, la question de leur régularité demeure un point de crispation. Les adjoints au maire ont fermement réclamé que leurs indemnités soient versées en même temps que celles des maires, dénonçant un décalage qu'ils jugent injuste. « Nous participons pleinement au fonctionnement quotidien des communes. Un paiement simultané serait un acte d'équité et de reconnaissance de notre rôle », ont-ils fait valoir.

Par ailleurs, la délégation de pouvoirs a occupé une place centrale dans les débats. Les élus ont insisté sur la nécessité de clarifier les responsabilités effectivement déléguées aux adjoints, afin de leur permettre d'agir avec une pleine légitimité opérationnelle. Une meilleure définition de ces attributions est considérée comme un levier essentiel pour améliorer l'efficacité de l'administration locale et le service rendu aux populations.

À l'issue de la rencontre, les responsables de l'Amicale ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics, forts de l'unité retrouvée de leur organisation. Ils ont invité l'ensemble de leurs pairs à maintenir la pression pour que les promesses d'hier deviennent des réalités durables, convaincus que la reconnaissance du métier d'adjoint au maire passe avant tout par la reconnaissance de leur statut.