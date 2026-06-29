Burkina Faso: VIIIe Journée nationale de l'arbre - La COGEF-Est offre 130 plants accompagnés de dispositifs de protection

A l'occasion de la VIIIe Journée nationale de l'arbre, célébrée, le samedi 20 juin 2026, et marquée par l'initiative « L'Heure patriotique pour reverdir le Faso », le Bureau régional de l'Est de la Confédération générale des Entreprises du Faso (COGEF-Est) a remis 130 plants accompagnés de grillages de protection. Par ce geste, l'organisation patronale entend apporter sa contribution à la réalisation de l'objectif national, à savoir planter cinq millions d'arbres en une heure.

A la faveur de la VIIIe édition de la Journée nationale de l'arbre, marquée par l'initiative « L'Heure patriotique pour reverdir le Faso », les Burkinabè se sont mobilisés comme un seul homme pour mettre en terre cinq millions de plants. Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif national ambitieux, le Bureau régional de l'Est de la Confédération générale des Entreprises du Faso (COGEF-Est) a remis 130 plants assortis de dispositifs de protection.

Et c'est le Gouverneur de la région, Ram Joseph KAFANDO, himself, qui a reçu, symboliquement, le don des mains du Secrétaire Général de la COGEF-Est, le Camarade Yenintierba OUALI dit DIARGAL, représentant le Président du Bureau régional, le Camarade Larba LANKOANDE. Au-delà de la remise des plants, les membres de l'organisation patronale, fortement mobilisés, ont pris part à l'opération de plantation sur plusieurs sites stratégiques. Ainsi, de la résidence du Gouverneur à la Cour d'appel de Fada N'Gourma, en passant par la Direction régionale du Commerce, la Délégation consulaire régionale, le Trésor public, la Police municipale, le Centre médical urbain du secteur 2, la FEME de l'Est et la grande mosquée de la ville, ils ont planté utile.

Un geste hautement patriotique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président du Bureau régional, le Camarade Larba LANKOANDE, a indiqué que la COGEF-Est ne pouvait rester en marge d'une initiative aussi noble, fédératrice, patriotique et porteuse d'espoir pour les générations futures. Pour lui, c'est un devoir citoyen. « C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour accompagner cette initiative du Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré », a renchéri le Camarade Yenintierba OUALI dit DIARGAL. Pour sa part, le Gouverneur de la région, Ram Joseph KAFANDO, a salué l'engagement du Bureau régional de la COGEF-Est aux côtés des autorités régionales dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme de reconstitution du couvert végétal.

« Au nom du gouvernement, je tiens à leur exprimer toute notre gratitude pour les efforts consentis et pour ce geste empreint de patriotisme et de civisme », a-t-il déclaré. Selon le Président du Bureau régional, le Camarade Larba LANKOANDE, la COGEF-Est n'en est pas à son premier geste. En effet, a-t-il rappelé, à la précédente édition de la Journée nationale de l'arbre, l'organisation patronale avait déjà apporté une contribution significative de 120 plants accompagnés de grillages de protection.

Un an plus tard, le bilan est jugé satisfaisant, avec un taux de survie estimé à 95%. Cet engagement constant de la COGEF-Est, a souligné le Camarade Gouverneur Ram Joseph Kafando, constitue un exemple inspirant pour les autres structures. Amoureux inconditionnel de l'arbre et de la nature, le Camarade Larba LANKOANDE a exprimé sa gratitude aux autorités régionales, au Bureau de la COGEF-Est ainsi qu'à ses collègues entrepreneurs mobilisés pour la réussite de cette activité citoyenne.