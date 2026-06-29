Sénégal: Les Douanes sénégalaises réfectionnent la Case des Tout-petits de Yaguiné

29 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Les Douanes sénégalaises ont procédé à la réfection du hangar de la Case des tout-petits de Yaguiné de Bakel (centre) et à la remise de divers équipements, afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des pensionnaires, a appris l'APS ce lundi, du chef de la brigade mobile des Douanes, lieutenant Alioune Senghor.

Deux cent chaises en plastique, des ventilateurs de plafond et un mini-réfrigérateur ont été offerts à cette structure préscolaire qui était confrontée à un manque de matériel didactique et d'équipements ainsi que de réelles difficultés d'approvisionnement en eau. Située à côté de la Brigade mobile des Douanes de Bakel, son hangar se trouvait également dans un état de délabrement avancé.

Ce geste s'inscrit dans le cadre du concept "Douane-population", lancé par la direction générale des Douanes afin d'accompagner les institutions locales et améliorer leurs conditions de travail, a expliqué le lieutenant Alioune Senghor, dans un entretien avec l'APS.

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"Ce don fait suite à l'accueil chaleureux et touchant que les enfants ont réservé au Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye et à sa délégation lors de sa tournée dans la zone. Emu, ce dernier a immédiatement voulu satisfaire les besoins exprimés par la directrice de la Case des Tout-petits afin d'améliorer le quotidien des élèves", a-t-il ajouté.

La directrice de la Case des tout-petits, Maguette Ngom Mar a indiqué que "cette généreuse" contribution des Douanes sénégalaises va grandement participer à l'éducation et au bien-être des enfants. "Le réfrigérateur nous a vraiment soulagés car, nous ne buvions que de l'eau du robinet. Nous avions un sérieux problème de mobilier, mais aujourd'hui, nous disposons d'assez de chaises et surtout de bonne qualité, pour les enfants", a-t-elle salué.

Lire l'article original sur APS.

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