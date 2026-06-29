Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a déclaré que la proposition de loi portant révision que la Constitution dont l'examen a débuté ce lundi à l'Assemblée nationale sera transmise à l'Assemblée nationale si elle est adoptée, en vue de la suite à donner à ce texte.

"Si ce texte est adopté à l'issue de cette journée, je saisirai immédiatement le président de la République pour la suite à donner, que je vous révélerai plus tard", a-t-il dit lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de cette proposition portant révision de la Constitution. Ousmane Sonko a insisté sur le respect du Règlement intérieur de l'institution dont il a rappelé assurer la police. "On est là pour une question extrêmement importante, celle de discuter notre Constitution. La procédure suit son cours dans le respect parfait du Règlement intérieur et de la Constitution du Sénégal", a-t-il dit

La séance plénière relative à l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution a repris après une suspension de 10 minutes à la demande du gouvernement. Le gouvernement est représenté par Moussa Sarr, ministre de la Justice et son homologue Bacary Sarr, en charge de la Communication et des Relations avec les institutions. Plus de soixante-dix orateurs sont inscrits pour la discussion générale sur la proposition de loi portée par six députés du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes, majoritaire à l'Assemblée nationale.