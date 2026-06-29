Dakar — Des responsables de l'opposition parlementaire et des députés non-inscrits ont dénoncé, lundi, les conditions dans lesquelles se déroulent la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la proposition de révision constitutionnelle, estimant que les droits de certains parlementaires n'ont pas été respectés lors des débats.

S'exprimant devant des journalistes après les incidents survenus au cours de la séance plénière, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal de l'opposition, Aïssata Tall Sall, a critiqué la décision du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de ne pas autoriser le député Abdou Mbow à reprendre la parole après sa question préalable. Selon elle, le parlementaire exerçait un droit prévu par le Règlement intérieur de l'institution lorsqu'il a demandé à intervenir de nouveau à la suite des prises de parole enregistrées lors de l'examen de sa motion.

Mme Sall a également dénoncé l'intervention de la gendarmerie dans l'hémicycle pour évacuer le député, estimant que cette situation constitue un précédent préoccupant pour le fonctionnement de l'institution parlementaire. "Nous avons voulu démontrer jusqu'où pouvait aller cette logique de confrontation institutionnelle. La présence des forces de sécurité dans l'hémicycle soulève, selon nous, de sérieuses interrogations sur le respect des usages parlementaires", a-t-elle déclaré.

La responsable de Takku Wallu Sénégal a par ailleurs contesté la légitimité politique du processus engagé par la majorité parlementaire, estimant que les conditions dans lesquelles la réforme est examinée risquent d'affaiblir sa portée et son acceptabilité.

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Le député non-inscrit Thierno Alassane Sall a, pour sa part, dénoncé ce qu'il considère comme "une dégradation" du climat politique et parlementaire. L'évacuation d'un député en pleine séance est incompatible avec l'objectif affiché de renforcer le fonctionnement démocratique des institutions, a-t-il dit.

Il a soutenu que le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale a, jusque-là, toujours permis à l'auteur d'une question préalable de reprendre la parole après certaines interventions, estimant que cette pratique n'a pas été respectée lors de cette séance plénière. M. Sall a également exprimé des réserves sur plusieurs dispositions du projet de révision constitutionnelle, qu'il juge susceptibles de modifier l'équilibre institutionnel entre l'exécutif et le législatif.

Le député non inscrit Pape Djibril Fall a abondé dans le même sens, dénonçant ce qu'il qualifie de restrictions de la liberté d'expression des parlementaires de l'opposition et appelant à une concertation plus large autour des réformes institutionnelles envisagées. Selon lui, les changements proposés devraient faire l'objet d'un débat national plus inclusif, compte tenu de leurs implications sur l'organisation des différents pouvoirs.