Madagascar: Protection des forêts - Des communautés montent aux avant-postes

Les communautés s'impliquent davantage dans la protection et dans la gestion des forêts. Les projets communautaires de la Fondation Tany Meva ont permis la gestion durable de 20 000 hectares de forêts par des communautés à travers des transferts de gestion des ressources naturelles (TGRN), mais aussi la gestion ou la conservation de 1 000 000 d'hectares de zones terrestres et plus de 200 000 hectares de zones marines.

À ce résultat s'ajoutent le reboisement ou la restauration de plus de 10 000 hectares de zones forestières. C'est le bilan des 30 ans d'engagement de la Fondation Tany Meva, rapporté lors du coup d'envoi officiel de la célébration de son 30e anniversaire, placé sous le thème « 30 ans au service de la biodiversité à travers les communautés », au Novotel Alarobia, le 17 juin.

« Célébrer nos 30 ans, c'est avant tout rendre hommage aux communautés de base, aux partenaires et aux donateurs qui croient, comme nous, qu'un Madagascar vert et prospère est possible. Tany Meva a su traverser les défis pour transformer des visions en impacts mesurables sur le terrain », annonce Hariliva Rasoanarivo, directeur exécutif de la Fondation Tany Meva, à l'occasion.

Réponses concrètes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Fondation Tany Meva a pour mission de mobiliser et de gérer des ressources financières destinées au financement des initiatives locales pour protéger et gérer durablement les ressources naturelles. Elle place toujours les communautés au centre de ses activités de financement.

En finançant et en accompagnant les projets portés par les communautés locales, elle a prouvé que la protection de la biodiversité unique de Madagascar est indissociable du bien-être économique et social des populations locales. Elle a investi plus de 20 millions USD de subventions dans des projets environnementaux portés par les communautés. Près de 1 850 projets locaux ont été soutenus à travers Madagascar, profitant directement à plus de 415 000 ménages.

« Dans un contexte mondial marqué par les défis climatiques, la perte de biodiversité et les pressions croissantes sur les ressources naturelles, la Fondation Tany Meva entend poursuivre son engagement aux côtés des acteurs publics, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et des communautés locales pour construire des réponses concrètes et durables», selon son directeur exécutif.