Madagascar: Chez les femmes - Sarah Rakotomanga s'arrête aux portes des qualifications

Le rêve de fouler les courts du tableau principal de Wimbledon devra patienter. Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a vu son aventure s'arrêter au deuxième tour des qualifications du troisième tournoi du Grand Chelem, Wimbledon 2026. Opposée à une adversaire expérimentée, la Chinoise Lin Zhu, la Française d'origine malgache n'a pas trouvé les solutions pour poursuivre son parcours sur le gazon londonien.

La semaine avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices. Au premier tour, Sarah Rakotomanga avait signé une victoire de caractère face à l'Américaine Carol Lee. Dans une rencontre intense de plus de deux heures, la joueuse de 20 ans s'était imposée en trois manches (6-4, 4-6, 6-3), démontrant une belle solidité mentale après avoir concédé le deuxième set. Son engagement et sa capacité à gérer les points importants lui avaient permis de franchir un premier obstacle, toujours délicat dans un tournoi du Grand Chelem.

Le défi s'est révélé d'un tout autre niveau au deuxième tour. Face à la Chinoise Lin Zhu, tête de série n°30 des qualifications et ancienne membre du Top 50 mondial, Sarah a été dominée par l'expérience de son adversaire.

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Plus régulière dans les échanges et très efficace sur ses mises en jeu, Lin Zhu s'est imposée en deux sets (6-2, 6-3), mettant un terme au parcours de la Franco-Malgache avant le troisième et dernier tour qualificatif, celui qui ouvre les portes du tableau principal.

Si la déception est réelle, cette élimination ne remet pas en cause la dynamique de progression de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah. Classée 177e mondiale, elle s'installe progressivement parmi les joueuses capables de rivaliser dans les qualifications des tournois du Grand Chelem. Sa présence régulière sur ce type d'épreuves témoigne des progrès accomplis au cours des derniers mois.

À seulement 20 ans, la joueuse continue d'accumuler de l'expérience face à des adversaires aguerries du circuit WTA. Chaque victoire et chaque confrontation de haut niveau contribuent à son apprentissage et à son ascension au classement mondial.