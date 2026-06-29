Madagascar: Ouvrage - La Transition 1972 - 1975 décortiquée

Dans un ouvrage publié la semaine dernière, le Professeur Jeannot Rasoloarison et le Docteur Denis Lahiniriko mettent en lumière les leçons de la transition politique de 1972 à 1975 dans un livre présenté officiellement à Antananarivo.

Comprendre le passé pour mieux appréhender l'avenir. C'est l'ambition portée par les deux historiens qui ont présenté, le 24 juin, à la Bibliothèque nationale d'Anosy, son ouvrage Le régime de transition à Madagascar de 1972 à 1975, coécrit avec le professeur-chercheur Jeannot Rasoloarison.

Fruit d'un travail de recherche historique, ce livre revient sur l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire politique malgache. Les auteurs analysent les causes de l'échec de la transition, les tensions entre les acteurs politiques et le mécontentement populaire qui ont marqué ces années.

L'ouvrage accorde également une place importante au rôle joué par les forces armées durant cette période, notamment dans le contexte ayant conduit à l'assassinat du colonel Ratsimandrava. Les auteurs soulignent que les crises politiques peuvent déboucher sur des affrontements tragiques lorsque les tensions s'aggravent.

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Outil de réflexion

Présenté aux côtés d'un second livre consacré à la Deuxième République, cet ouvrage se veut avant tout un outil de réflexion. Lors de la cérémonie, le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, a rappelé que « celui qui ne connaît pas son histoire est comme quelqu'un qui a perdu la mémoire », insistant sur la nécessité de tirer les leçons du passé.

En reconnaissance de leur contribution à la recherche historique, le Professeur Rasoloarison et le Docteur Lahiniriko ont reçu l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture au grade de commandeur.